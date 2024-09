Σαν να μην έλειψε: Δεν σταματάει να σκοράρει μετά την επιστροφή του ο Μέσι (vid)

Η Ιντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι και του Λουίς Σουάρες παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Σάρλοτ, ωστόσο παραμένει επικεφαλής στο MLS.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 57ο λεπτό με τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σβιντέρσκι, όμως δέκα λεπτά αργότερα, ο Λιονέλ Μέσι με σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

