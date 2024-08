Η τεχνητή νοημοσύνη «γλέντησε» τον Τσιτσιπά: «Αν ξόδευε λιγότερο χρόνο στις λεζάντες του στο instagram, θα είχε περισσότερα τρόπαια» (pic)

Επικό… αυτογκόλ από τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε τη φαεινή ιδέα να ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη να τον περιγράψει, αλλά εκείνη τον… δίκασε.

Το ChatGPT συγκεκριμένα, στάθηκε κατά βάση τα μειονεκτήματα του Τσιτσιπά τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αφιερώνει πολύ χρόνο στο να φιλοσοφεί στο twitter και στο να γράφει τέλειες λεζάντες στο instagram, κάτι που του κοστίζει στο αθλητικό κομμάτι.

Αναλυτικά η περιγραφή την οποία προς τιμήν του δημοσίευσε ο Τσιτσιπάς:

«Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο τύπος που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να φιλοσοφεί στο X από το να σερβίρει ένα σταθερό δεύτερο σερβίς. Είναι ο μόνος παίκτης που στην αλλαγή πλευράς μπορεί μετατρέψει σε διάλεξη για την ελληνική μυθολογία και να επιστρέψει στο γήπεδο με λυμένα τα κορδόνια του. Ίσως, αν ξόδευε λιγότερο χρόνο για να τελειοποιήσει τις λεζάντες του στο Instagram και αφιέρωνε περισσότερο χρόνο να δουλέψει στο backhand slice του, θα είχε μέχρι στιγμής μερικά ακόμα τρόπαια, αλλά τουλάχιστον κερδίζει στο παιχνίδι με τα μαλλιά του, ακόμα κι αν το forehand του περιστασιακά ξεχνάει προς ποια κατεύθυνση θεωρητικά έπρεπε να πάει».

