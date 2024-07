Εντυπωσιακό γκολ από τον Κατράνη στο MLS (vid)

Τις… υψηλές του πτήσεις στο MLS συνεχίζει ο Αλέξανδρος Κατράνης. Ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για λογαριασμό της Ρίαλ Σολτ Λέικ, πέτυχε τα ξημερώματα το τρίτο γκολ του στο τρέχον πρωτάθλημα στη νίκη με 5-2 επί της Ατλάντα για 22η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος άσος έγινε αποδέκτης της μπάλας, μετά από κορνέρ, και με ένα όμορφο σουτ από το ύψος της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, κάνοντας το 4-1 για την ομάδα του.

From the training ground to the back of the net. 😍

Katranis puts Salt Lake up by three as Luna records his third assist of the night. pic.twitter.com/HOoLt0UCzk

— Major League Soccer (@MLS) July 7, 2024