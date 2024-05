Η Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάζεται για τα δύο τελευταία ματς της σεζόν, με τους Πολίτες να διεκδικούν το εγχώριο νταμπλ στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα θέλει την νίκη στην τελευταία αγωνιστική της Premier League κόντρα στην Γουέστ Χαμ για να στεφθεί πρωταθλήτρια για 4η συνεχόμενη χρονιά, ενώ στις 24/5 θα αντιμετωπίσει την, συμπολίτισσα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του FA Cup.

Οι γαλάζιοι του Μάντσεστερ, ωστόσο, θα παραταχτούν με μία σημαντική απουσία στους δύο αυτούς «τελικούς», αφού ο Έντερσον έχει τεθεί νοκ-άουτ, μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας στο ματς της προηγούμενης Τρίτης (14/5) κόντρα στην Τότεναμ.

Ο 30χρονος πορτιέρε τραυματίστηκε σε μια σύγκρουση με τον αμυντικό των Σπερς, Κριστιάν Ρομέρο στο δεύτερο ημίχρονο της νίκης της Σίτι με 2-0, και αντικαταστάθηκε με τον Στέφαν Ορτέγκα, με τον Γερμανό να εξελίσσεται σε ήρωα της βραδιάς πραγματοποιώντας 3 μεγάλες αποκρούσεις.

«Έχει υποβληθεί από τότε σε σαρώσεις της τραυματισμένης περιοχής που αποκάλυψαν ένα μικρό κάταγμα στη δεξιά κόγχη του ματιού», ανέφερε η η επίσημη ενημέρωση της Σίτι. «Ο τραυματισμός θα εμποδίσει τον Έντερσον να παίξει περαιτέρω ρόλο στα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν 2023-24».

We can confirm that Ederson will miss the final two games of the season due to a small fracture of his eye socket.

Everyone at the Club wishes Ederson a speedy recovery 🩵

More information ⤵️

— Manchester City (@ManCity) May 16, 2024