Ο… μοναδικός Ελ Κααμπί κατάφερε ό,τι κανείς άλλος παίκτης ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη (vids)

Ο Ολυμπιακός με μία μυθική εμφάνιση στην Σερβία, επικράτησε με 6-1 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, προκρίθηκε στους «8» του Conference League και είδε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πετυχαίνει ένα μοναδικό επίτευγμα.

Ο Μαροκινός φορ, πέτυχε το 4ο γκολ των Πειραιωτών (και 2ο δικό του) στην αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς και έγινε ο πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής ελληνικής ομάδας με διψήφιο αριθμό τερμάτων στην Ευρώπη την ίδια χρονιά.

Highlight της μυθικής εξάρας του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν αναμφίβολα η γκολάρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με «ψαλιδάκι», με το οποίο διαμόρφωσε το 4-1 και έστειλε ουσιαστικά το ματς στην παράταση. Μάλιστα αυτό το τέρμα του Μαροκινού επιθετικού λοιπόν ψηφίστηκε ως το καλύτερο της εβδομάδας κατά την οποία διεξήχθησαν οι αγώνες ρεβάνς της φάσης των «16» του Conference League.

🥇 Ayoub El Kaabi’s brilliant overhead kick wins him Goal of the Week honours 👏@Heineken || #UECLGOTW || #UECL pic.twitter.com/fu8zdG6VAQ

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 15, 2024