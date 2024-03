Βραζιλία: Ένοπλος εισέβαλε σε λεωφορείο και κρατάει ομήρους

Σε εξέλιξη είναι ομηρεία σε λεωφορείο στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας. Ένοπλος εισέβαλε στο λεωφορείο και κρατάει ομήρους περίπου 15 ανθρώπους, σύμφωνα με ρεπορτάζ των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης.

Το όχημα έχει ακινητοποιηθεί σε κεντρικό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων και η περιοχή έχει αποκλειστεί από άνδρες των ειδικών της αστυνομίας, ενώ ειδικοί διαπραγματευτές προσπαθούν να έχουν επικοινωνία με τον δράστη.

«Ένας άνδρας πυροβόλησε δύο ανθρώπους και κρατάει ομήρους σε λεωφορείο στον σταθμό του Νόβο Ρίο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, συμπληρώνοντας ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

