Εφ’ όρου ζωής πιστός στη Λίβερπουλ δηλώνει ο Τζόρνταν Χέντερσον! Τι κι αν ο αρχηγός των «reds» βαδίζει προς το 34ο έτος της ζωής του, βαδίζοντας προς τη δύση της καριέρας του, ο Χέντερσον δεν κοιτάει τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια των Αράβων αλλά αντ’ αυτού δείχνει απόλυτα αφοσιωμένος στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν Αγγλικά δημοσιεύματα, τα οποία υποστηρίζουν πως ο Άγγλος μέσος έριξε «άκυρο» στην Αλ Ιτιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ, η οποία του είχε προσφέρει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, ωστόσο εκείνος θέλει να αγωνίζεται με την κόκκινη φανέλα.

Όπως προσθέτουν οι Άγγλοι στις πληροφορίες τους, ο Χέντερσον θέλει να παραμείνει στην Premier League γιατί θεωρεί πως αυτή του η απόφαση του εξασφαλίζει περισσότερες πιθανότητες ώστε να κληθεί από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, για το Euro 2024 το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι.

Από την άλλη, η αφοσίωση του στη Λίβερπουλ δεν του εγγυάται θέση στο βασικό σχήμα, μιας και ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ξεκινήσει ήδη την… ανοικοδόμηση της μεσαίας γραμμής των «κόκκινων» με τις προσθήκες των ΜακΆλιστερ και Σόμποσλαϊ.

Exclusive: Jordan Henderson will NOT join Steven Gerrard at Al-Ettifaq.

Understand Henderson is focused on Liverpool despite the interest and feels staying at Anfield is also best for his Euro 2024 chances.🔴 pic.twitter.com/V9gzERizrB

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 12, 2023