Σε αυτή τη φάση του ατέρμονου και διαρκώς μεταβαλλόμενου πολέμου στην Ουκρανία, «μητέρα όλων των μαχών» θεωρείται εκείνη στο στρατηγικής σημασίας Μπαχμούτ.

Σε αυτό το νέο επίκεντρο του πολέμου στο ανατολικό μέτωπο του Ντονέτσκ, ωστόσο, οι μάχες μαίνονται όχι μόνο μεταξύ των συμβατικών στρατών Ρώσων και Ουκρανών, αλλά και μεταξύ των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών (PMC), «θολώνοντας» ακόμη περισσότερο το τοπίο στην «ομίχλη» του πολέμου.

Στη ρωσική πλευρά την πρωτοκαθεδρία διεκδικεί η παραστρατιωτική oμάδα Wagner, με τον ιδρυτή και επικεφαλής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν μάλιστα να κλιμακώνει την κριτική του στην ηγεσία του ρωσικού στρατού και του υπουργείου Άμυνας.

Στρατολογώντας κατάδικους που χρησιμοποιεί ως «τροφή για τα κανόνια», η Wagner πανηγύρισε προ ημέρων την κατάληψη της πόλης Σολεντάρ: μια σπάνια εδώ και μήνες για τη Μόσχα νίκη.

Όμως στο δρόμο για το Μπαχμούτ φαίνεται ότι οι μαχητές της Wagner έχουν βάλει έναν νέο εχθρό στο στόχαστρό τους.

Από τον περασμένο Νοέμβριο ο Πριγκόζιν έγραψε στο Telegram για την Mozart Group, κατονομάζοντάς τα μέλη της «μισθοφόρους των ΗΠΑ» και υποστηρίζοντας ότι έχουν αναλάβει τη διοίκηση ταξιαρχίας των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο ιδρυτής της ομάδας και πρώην μέλος των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, Άντι Μίλμπερν, το αρνείται.

«Μας αποκαλούν PMC γιατί αυτό είναι το μόνο που έχουν ως πλαίσιο αναφοράς», δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Newsweek, υποστηρίζοντας ότι η Mozart Group είναι εγγεγραμμένη στις ΗΠΑ ως ΜΚΟ, που «βοηθά στην εκπαίδευση των ουκρανικών στρατευμάτων και στην εκκένωση αμάχων από τις γραμμές του μετώπου, μεταξύ άλλων γύρω από το Μπαχμούτ»…

Όμως μέχρι και οι New York Times περιγράφουν την ομάδα του ως «μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες στην Ουκρανία».

