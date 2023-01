Η συστηματική στρατολόγηση βαρυποινιτών σε φυλακές της Ρωσίας από την εταιρεία μισθοφόρων Wagner για τις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία είχε αποκαλυψθεί από πέρυσι το καλοκαίρι.

Αργότερα υπήρξαν αναφορές ότι το ίδιο άρχισε να κάνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο ακόμη και το ίδιο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Οι όροι φέρονταν ότι ήταν οι ίδιοι με αυτούς που προσέφερε η Wagner: σύμβαση έξι μηνών, μισθός και -για όσους επιζήσουν- πλήρης αμνηστία.

Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει, άγνωστος αριθμός κρατουμένων εστάλη στα μέτωπα του πολέμου. Πολλοί σκοτώθηκαν.

Ένας μάλιστα εξ αυτών, ο Ιβάν Νεπράτοφ, τιμήθηκε μετά θάνατον από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν με μετάλλιο ανδρείας για τη συμμετοχή του στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Κι ας ήταν -όπως αποκάλυψε ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας The Insider- πρώην αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης στη Μόσχα, καταδικασθείς σε 25ετή φυλάκιση για δολοφονίες.

Δεν είναι καν ο μοναδικός που, από κατάδικος, στέφθηκε ήρωας.

Κατά την επίσκεψή του στην έδρα της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας στο Ροστόφ επί του Ντον την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απένειμε μετάλλια σε στρατιώτες για ηρωισμό και γενναιότητα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Χάικ Γκασπαριάν, νυν μισθοφόρος της Wagner, ο οποίος είχε καταδικαστεί μόλις προ έτους 2022 σε 7 χρόνια φυλακή για ένοπλη ληστεία στη Ρωσία.

