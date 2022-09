Αυτό το καλοκαίρι ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν φέρεται να απέκτησε το παράσημo του Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρόκειται για την υψηλότερη διάκριση στη Ρωσία και απονέμεται για εξαιρετικά επιτεύγματα.

Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα ανέφερε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού υπουργείου Αμύνης, του απονεμήθηκε τον περασμένο Ιούλιο «για τις επιδόσεις της Wanger στο Λουγκάνσκ», στην ανατολική Ουκρανία.

Γνωστός ως «σεφ του Πούτιν» -καθώς το μόνο σίγουρο γι’ αυτόν είναι ότι πρόκειται για Ρώσο ολιγάρχη της εστίασης και τροφοδότη του Κρεμλίνου- ο Πριγκόζιν φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Ομάδας Wagner: ενός ρωσικού παραστρατιωτικού δικτύου μισθοφόρων, που από το 2014 φέρεται να έχει σπείρει τον όλεθρο σε διάφορες γωνιές του κόσμου: από τη Συρία, τη Λιβύη και χώρες στην κεντρική Αφρική, έως σήμερα την Ουκρανία.

Ο ίδιος διαψεύδει κάθε σχέση. Όμως ένα βίντεο που διέρρευσε την Τετάρτη γέννησε νέα ερωτήματα για τον ρόλο του ίδιου και του ιδιωτικού στρατού της Wagner στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και για την πραγματική κατάσταση του ρωσικού στρατεύματος, σχεδόν επτά μήνες μετά την έναρξη της εισβολής και τις πρόσφατες βαριές ήττες στο βορειοανατολικό μέτωπο.

Στο βίντεο, αγνώστου χρονολογίας, εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει στον Πριγκόζιν στο προαύλιο μιας φυλακής να συστήνεται ως εκπρόσωπος της Wanger και να προσπαθεί να στρατολογήσει Ρώσους κρατούμενους για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δεν θυμίζει σε τίποτα τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και στην Τσετσενία, τους τονίζει. Τους υπόσχεται ότι όσοι ενταχθούν στην ομάδα του, πολεμήσουν έξι μήνες στην Ουκρανία και βγουν ζωντανοί από τα πεδία των μαχών, θα είναι μετά ελεύθεροι.

Για όσους το αποτολμήσουν θα απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών, οι λεηλασίες και οποιαδήποτε «σεξουαλική επαφή», προειδοποιεί.

Σε περίπτωση λιποταξίας ή άρνησης εκτέλεσης διαταγών θα εκτελεστούν, ξεκαθαρίζει.

Footage of Wagner recruiting at an RU prison, English subtitles.

The prisoners are given 5 minutes to decide on signing up or not. 6 months service = amnesty.

They’ll take just about anyone, past 50.

Talk about high casualties.

Trying to back out before 6 months = executed. pic.twitter.com/Y2mgmggrJi

