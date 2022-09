Ο στρατηγός Εμπερχαρντ Τσορν, επικεφαλής του γερμανικού στρατού, δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να έχει «εφεδρείες» και ότι το Κρεμλίνο δεν θα αντιμετωπίσει «πρόβλημα λειψανδρίας» σε περίπτωση που διατάξει γενική επιστράτευση. Επίσης, υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να ανοίξει και δεύτερο μέτωπο στην Ευρώπη.

Οπως ήταν επόμενο, ο Τσορν στοχοποιήθηκε από διαφόρους Δυτικούς σχολιαστές. Η Telegraph έγραψε ότι ο στρατηγός «έχει ήδη επικριθεί όσον αφορά την κάκιστη ανάλυση του πολέμου στην Ουκρανία», ιδίως επειδή ισχυρίστηκε τα προαναφερθέντα περί δευτέρου μετώπου.

«Παρά το γεγονός ότι το 60% του ρωσικού στρατού είναι δεσμευμένo στην Ουκρανία, οι Ρώσοι έχουν εφεδρείες, ενώ και ο Πούτιν είναι ικανός να ανοίξει δεύτερο μέτωπο – το Καλίνινγκραντ, η Βαλτική και η Φινλανδία είναι πιθανά σημεία επίθεσης» ήταν η ακριβής δήλωση του Τσορν.

«Ο Τσορν τα περί δευτέρου ρωσικού μετώπου τα επικαλέστηκε σαν δικαιολογία για την απροθυμία της Γερμανίας να στείλει περισσότερα όπλα στο Κίεβο» σχολίασαν οι Βρετανοί, δίνοντας βάση στον τίτλο που συνοδεύει το γερμανικό δημοσίευμα: «Ο στρατηγός είναι επικριτικός για περαιτέρω παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία» έγραψε το Focus.

«Τα σχόλια του Τσορν έχουν προκαλέσει έκπληξη στους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες» συνέχισαν οι Βρετανοί και επικαλέστηκαν την απάντηση που έδωσε ένας αμερικανός απόστρατος στρατηγός.

«Ο στρατηγός Μπεν Χότζες, που διετέλεσε διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μεταξύ 2014 και 2017, έγραψε στο Twitter ότι ο ισχυρισμός του Τσορν δείχνει ‘κάκιστη ανάλυση των ρωσικών δυνατοτήτων’, την οποία ‘δυστυχώς, ενστερνίζεται και μεγάλο μέρος της γερμανικής ελίτ’».

Και το βρετανικό Μέσο συνέχισε με μία κορόνα του αμερικανού αποστράτου, με μία μάλλον εκτός τόπου και χρόνου άποψη: «Ο Χότζες συμπλήρωσε ότι ‘η Φινλανδία από μόνη της θα συνέτριβε τις ρωσικές δυνάμεις’ και ότι ‘η Λιθουανία και η Πολωνία θα έπνιγαν το Καλίνινγκραντ μέσα σε μία εβδομάδα’».

