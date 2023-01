Με τον θάνατό του, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος έκλεισε και τυπικά το κεφάλαιο της βασιλείας στη χώρα μας. Υπάρχει όμως και μια ιστοσελίδα που φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη. Ανακηρύσσει μάλιστα τον γιο του Παύλο, βασιλιά της Ελλάδας.

Το royalcentral.co.uk ειδικεύεται στις ζωές των βασιλικών οικογενειών και μεταφέρει τις εξελίξεις που υπάρχουν. Ένας από τους ανταποκριτές του, ο Oskar Aanmoen, γράφει για τον πρωτότοκο γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και τον ανακηρύσσει ως τον επόμενο βασιλιά της Ελλάδας.

Τον αφήνει, φαίνεται, αδιάφορο το Δημοψήφισμα του 1974, οπότε και οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν με ποσοστό 69,2% την Αβασίλευτη Δημοκρατία ως μορφή του πολιτεύματος.

Σε ανάρτησή του στο Twitter γράφει χαρακτηριστικά: «Ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς! Να ζήσει η αυτού μεγαλειότης, ο βασιλιάς Παύλος ο δεύτερος των Ελλήνων».

The King is Dead – Long Live the King!

Long live His Majesty King Pavlos II of the Hellenes 👑 pic.twitter.com/IHhcW3r8WH

— Oskar Aanmoen 🇳🇴 (@OAanmoen) January 11, 2023