Με την ίδια συνταγή και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Ολυμπιακός, με τον Μίτσελ να χρησιμοποιεί την ίδια εντεκάδα που έδωσε στους Πειραιώτες το διπλό στη Νίκαια απέναντι στον Ιωνικό (2-0).

Συγκεκριμένα, μπροστά από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Σωκράτη, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Οι Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ και Εμβιλά θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Φορτούνη, Μπιέλ και Χάμες πίσω από τον Μπακαμπού.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Σωκράτης, Ντόι, Ρεάμπτσιουκ, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, Εμβιλά, Φορτούνης, Μπιέλ, Χάμες και Μπακαμπού.

Οι Ερυθρόλευκοι, έχοντας στο πλευρό τους περισσότερους από 15.000 οπαδούς τους που θα μετατρέψουν το Πανθεσσαλικό Στάδιο σε ένα μικρό «Γ. Καραϊσκάκης» θα ψάξουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους, που θα επιβεβαιώσει την ανοδική τους πορεία. Οι Πειραιώτες μάλιστα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης (5-0) και Ιωνικό (2-0) δεν δέχθηκαν ούτε γκολ.

