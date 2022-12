Μπορεί να απουσίασε από τους δύο τελευταίους αγώνες της Βραζιλίας στου ομίλους του Μουντιάλ του Κατάρ, ο Νεϊμάρ όμως επανεμφανίστηκε στην αναμέτρηση της Σελεσάο με τη Νότια Κορέα για την φάση των «16» και σκόραρε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση.

Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το 2-0 με πέναλτι στο 13ο λεπτό και έγραψε ιστορία. Συγκεκριμένα έγινε ο τρίτος Βραζιλιάνος που σκόραρε σε τρία διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, με τον Ρονάλντο το φαινόμενο να είναι ο δεύτερος και ο Πελέ ο πρώτος.

Και όλα αυτά στην ηλικία των 30 ετών, κάτι που σημαίνει πως έχει τουλάχιστον ακόμα μία διοργάνωση για να τους ξεπεράσει και να έχει μόνος του το ρεκόρ.

Neymar is the third Brazilian man to score at three different World Cups, after Pele and Ronaldo 👏 pic.twitter.com/nCdDegqaLd

