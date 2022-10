Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί ένα βίντεο σε παιδικό σταθμό του Μισισίπι που δείχνει τις δασκάλες να χρησιμοποιούν μια τρομακτική αποκριάτικη μάσκα για να βασανίζουν τα παιδιά που ήταν«κακά».

Πρόκειται για μια φρικτή πράξη με θύματα αθώα παιδιά, που υποτίθεται ότι πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό για να παίζουν, να γελούν και να μαθαίνουν.

Ένα από τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο δείχνει έναν εργαζόμενο παιδικού σταθμού να λέει στη γυναίκα με τη μάσκα να αποφύγει ορισμένα νήπια που ήταν «καλά», λέγοντας «μην τα πιάσετε».

Τα παιδιά φαίνονται να κλαίνε με αναφιλητά καθώς η γυναίκα κάνει το γύρο αρκετών τάξεων, φωνάζοντας και ουρλιάζοντας τρομοκρατώντας τα μικρά.

Ένα κοριτσάκι που προσπαθούσε να φάει το μεσημεριανό του, τρόμαξε όταν μια εργαζόμενη στον παιδικό σταθμό με μια ανατριχιαστική αποκριάτικη μάσκα την πλησίασε και της φώναξε στο πρόσωπο.

Το σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη γυναίκα να γέρνει σε ένα παιδί που ήταν «κακό» και να ρωτάει «είσαι κακός; Πρέπει να σε πάω έξω;». Το παιδί, φανερά αναστατωμένο και προσπαθώντας να κρύψει το πρόσωπό του από τη γυναίκα με τη μάσκα, φωνάζει «όχι» και κουνάει το κεφάλι του.

Παρά την απάντησή του, η γυναίκα συνεχίζει να ουρλιάζει στο πρόσωπο του αγοριού πριν φωνάξει «καλύτερα να είσαι καλός».

Στη συνέχεια, η εργαζόμενη στον παιδικό σταθμό αλλάζει τάξη καθώς τα παιδιά στην πρώτη αίθουσα συνεχίζουν να κλαίνε, λέγοντας στη δεύτερη ομάδα «καλύτερα να είσαι έτοιμος».

Τουλάχιστον τρία παιδιά διακρίνονται στη συνέχεια να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από μία βιβλιοθήκη καθώς η γυναίκα χτυπά με οργή την πόρτα.

Δείτε το βίντεο:

Μια υπάλληλος του παιδικού σταθμού που ισχυρίζεται ότι τράβηξε τα βίντεο, μοιράστηκε μια μακρά ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη, λέγοντας ότι κατέγραψε τα περιστατικά όχι επειδή το θεωρούσε αστείο, αλλά επειδή προσπαθούσε να δείξει στους γονείς τις ενέργειες των συναδέλφων της, γράφει η Dailymail.

Όταν άκουσα ότι επρόκειτο να το ξανακάνει, ηχογράφησα για να πάρω την απόδειξη και μετά το βίντεο εστάλη στους γονείς για να τους δείξω πώς αντιμετωπίζεται το παιδί τους», έγραψε η γυναίκα.

«Δεν το τράβηξα αυτό το βίντεο για να γελάσουμε. Δεν ήταν αστείο για μένα. Αυτή που ουρλιάζει στα παιδικά πρόσωπα ΔΕΝ είμαι εγώ. Αυτή που στέκεται δίπλα στο κορίτσι που ουρλιάζει ΔΕΝ είμαι εγώ. Αυτή που γελά στο βίντεο ΔΕΝ είμαι εγώ», έγραψε μεταξύ άλλων η γυναίκα στο Facebook, που έφερε στο φως τις φρικτές ώρες που περνούσαν τα μικρά παιδιά.

Daycare worker scares toddlers, dons Halloween mask and SCREAMS at crying children who were ‘bad’ https://t.co/Yd9quD7cuZ

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 7, 2022