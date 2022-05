Ο Κάιλ Χάινς της Αρμάνι Μιλάνο αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός της Euroleague για τη φετινή σεζόν, με τον Αμερικανό να αποδεικνύει και φέτος την ποιότητα στο πίσω μέρος του παρκέ.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο 35χρονος κερδίζει το βραβείο, καθώς προηγήθηκαν αυτά του 2016 και του 2018, όταν αγωνιζόταν με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Τρεις κατακτήσεις καλύτερου αμυντικού είχε μέχρι τώρα μόνο ο Δημήτρης Διαμαντίδης, με τον Χάινς όμως να έχει την προοπτική ακόμη και να ξεπεράσει τον πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Στη φετινή σεζόν, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε μέσο όρο 8 πόντους με 5.3 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 0.7 κλεψίματα και 0.7 τάπες σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague:

He doesn’t get older, he gets better! @SirHines has been voted as the Turkish Airlines EuroLeague Best Defender for the 2021/22 season 🛑 ✋

The @OlimpiaMI1936 man becomes a three-time winner of the award! #EveryGameMatters pic.twitter.com/rpqbdMU5lX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 10, 2022