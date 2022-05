Η παγκόσμια μπασκετική κοινωνία έχει συγκλονιστεί απ’ το μεσημέρι της Δευτέρας (9/5) στην είδηση του θανάτου του άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν, ο οποίος άφησε την τελευταία πνοή του, έπειτα από πυροβολισμό τα ξημερώματα.

Ο Πέιν πυροβολήθηκε σε περιοχή του Ορλάντο τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/5) με τις τοπικές Αρχές να ανακοινώνουν πως ένας άνδρας δολοφονήθηκε στη 01:30 τα ξημερώματα στην Έγκρετ Σόρς Ντράιβ, προάστιο της πόλης της Φλόριντα.

«Στη 1:37 τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου 2022, η Αστυνομία του Όραντζ Κάουντι ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 2500 του Έγκρετ Σόρς Ντράιβ. Ένας άνδρας στα 30 του, ο οποίος πυροβολήθηκε και στη συνέχεια αναγνωρίσθηκε ως ο Άντριαν Πέιν με ημερομηνία γέννησης την 19η Φεβρουαρίου του 1991, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δράστης του πυροβολισμού, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως ο Λόρενς Ντόριτι με ημερομηνία γέννησης την 17η Φεβρουαρίου του 1993, έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί από τους ντετέκτιβς. Ο Ντόριτι συνελήφθηκε με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κρατητήριο».

Ο Πέιν γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1991 στο Ντέιτον του Οχάιο. Σε ηλικία 13 ετών, είδε τη μητέρα του να πεθαίνει καθώς δεν έβρισκε το φάρμακο για το άσθμα που την ταλαιπωρούσε. Αναγκάστηκε να ζει χωρίς τη μητέρα του, την ώρα που ο πατέρας του ήταν φυλακισμένος λόγω ναρκωτικών.

Τον μεγάλωσε η γιαγιά του και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Έμεινε μακριά από μπλεξίματα και λίγο αργότερα έφτασε η στιγμή να ασχοληθεί με το μπάσκετ.

Έπαιξε στο Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν Στέιτ από το 2010 έως το 2014. Στη συνέχεια πήγε στους Ατλάντα Χοκς όντας 15η επιλογή στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2014 και ανταλλάχθηκε με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς κατά τη διάρκεια της rookie σεζόν του. Έπαιξε 107 παιχνίδια στο ΝΒΑ σε τρεις σεζόν, ολοκληρώνοντας με πέντε παιχνίδια την περίοδο 2017-18, αφού υπέγραψε με τους Ορλάντο Μάτζικ, και έχοντας κατά μέσο όρο 4,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ σε 13,1 λεπτά ανά παιχνίδι.

Prayers to his family and friends. Life is too short. 🙏 pic.twitter.com/dFyPhO6JRs

Ένα δημοσίευμα του ESPN που έκανε λόγο για υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση στην οποία εμπλέκονται ο Πέιν και ο πρώην γκαρντ του MSU Κιθ Άπλινγκ, οδήγησε στην απομάκρυνση του Πέιν από τους Μάτζικ.

Ο Πέιν στη συνέχεια έκανε μετακινήσεις εκτός ΗΠΑ, τελειώνοντας τη σεζόν του 2018 με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, ενώ έπαιξε για λίγο στην Κίνα, στις αρχές του 2018. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό στις αρχές του 2019 και βοήθησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, πριν οι δύο πλευρές λύσουν τη συνεργασία τους τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Euroleague Basketball offers its condolences to the family, friends and former teams of the late Adreian Payne, who recently played three EuroLeague seasons split between Panathinaikos and ASVEL. pic.twitter.com/mjliiIBsDM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 9, 2022