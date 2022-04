Μεγάλο ματς στο Ντα Λουζ, με την Μπενφίκα να φιλοξενεί (22:00) τη Λίβερπουλ, στην πρώτη τιτανομαχία για τα προημιτελικά του Champions League.

Η αναμέτρηση των δυο ομάδων έχει και έντονο ελληνικό… άρωμα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να τίθεται αντιμέτωπος με τον Κώστα Τσιμίκα. Ο νεαρός τερματοφύλακας βρίσκεται στην ενδεκάδα των «αετών», ενώ ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού έμεινε στον πάγκο.

Σαλάχ, Μανέ και Ντίας θα είναι η επιθετική τριπλέτα για τη Λίβερπουλ, με τον Αλεξάντερ-Άρνολντ να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ μετά τον τραυματισμό του.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Ντάργουιν Νούνιες θα είναι το επιθετικό… όπλο, έχοντας στηρίγματα τους Ράμος, Σίλβα και Εβέρτον.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Κεϊτά, Τιάγκο, Μανέ, Ντίας, Σαλάχ

