Το Κίεβο συνεχίζει να βρίσκεται υπό πολιορκία από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως και όλες οι πόλεις «κλειδιά» της Ουκρανίας. Η κατάσταση για τους αμάχους έχει χειροτερέψει κατά πολύ, ιδιαίτερα στη Μαριούπολη, όπου η κατάσταση είναι τραγική.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αλεξέι Αρεστόβιτς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για να υπάρξει ανθρωπιστικός διάδρομος που να αφορά το Χοστόμελ και την Μπούτσα που βρίσκονται πολύ κοντά στο Κίεβο και όλες τις προηγούμενες μέρες δέχτηκαν απανωτούς βομβαρδισμούς.

Να θυμίσουμε ότι το Χοστόμελ βρέθηκε στο στόχαστρο των Ρώσων λόγω της παρουσίας αεροδρομίου στην περιοχή.

Την είδηση μεταφέρει και το ουκρανικό NEXTA με ανάρτησή του.

The #Ukrainian authorities are negotiating to arrange the evacuation of #Hostomel and #Bucha, which are in the #Kyiv region, because these cities are constantly shelled by #Russian troops,» #Arestovich said.

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022