Η ψηφοφορία για το All Star Game του ΝΒΑ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και η λίγκα αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα τη δεύτερη καταμέτρηση των συνολικών ψήφων από τους φίλους του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην τέταρτη θέση στις συνολικές ψήφους, έχοντας συγκεντρώσει 5.124.925, ενώ είναι στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, πίσω μόνο από τον Κέβιν Ντουράντ, που μετρά 5.496.513 ψήφους.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δυτική Περιφέρεια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι επικεφαλής (όπως και όλου του ΝΒΑ), με τον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς να έχει 6.827.449, ενώ στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Στέφεν Κάρι που έχει συγκεντρώσει 6.019.418.

Θυμίζουμε πως η γιορτή του Αμερικάνικου μπάσκετ αναμένεται να διεξαχθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο, στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

