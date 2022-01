Media

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο ραδιομαραθώνιος του The Mappes Show στο My Radio 104,6

Από τις 17 έως και τις 23 Δεκεμβρίου, οι Mappes, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ιωάννα Λαΐου και Σταμάτης Din Dan Done, μαζί με τη Βασιλική Μπαρδάνη στην επιμέλεια του ήχου, έκαναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια on the road ραδιοφωνική εκπομπή σε δύο αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.