Ύστερα από 15.186 ελέγχους που διενεργήθηκαν στους ανθρώπους των 20 συλλόγων της Premier League από τις 20 έως και τις 26 Δεκεμβρίου προέκυψαν 103 θετικά κρούσματα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό θετικών αποτελεσμάτων που έχει καταγραφεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα από την έναρξη της πανδημίας, το Μάιο του 2020.

Το τελευταίο χαμηλότερο νούμερο κρουσμάτων ήταν τα 12 στα τέλη του Νοέμβρη, με το Δεκέμβρη να είναι ο μήνας της ραγδαίας αύξησης.

Στην αρχή τα κρούσματα έφθασαν τα 42, στις 19 του μηνός ήταν 90 και την τελευταία εβδομάδα ανήλθαν στα 103.

