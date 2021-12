Η κλήρωση του ATP Cup πραγματοποιήθηκε και η ελληνική ομάδα τένις στάθηκε τυχερή, καθώς η κληρωτίδα έφερε βατούς αντιπάλους στον δρόμο της.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα που θα αγωνιστεί για 3η σεζόν στον θεσμό έπεσε στον τέταρτο όμιλο μαζί με Πολωνία, Αργεντινή και Γεωργία. Πρόκειται για τον πιο βατό όμιλο της διοργάνωσης, όμως πέρα από τον Στέφανο Τσιτσιπά, που μένει να φανεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί μετά την επέμβαση που έκανε, οι Πρεβολαράκης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Καλοβελώνης και Θάνος πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχει ο δεύτερος όμιλος με Ρωσία, Ιταλία, Αυστραλία και Αυστρία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μαζί στο πρώτο γκρουπ έπεσαν Σερβία και Ισπανία.

Τα γκρουπ στο ATP Cup (1-9 Ιανουαρίου):

Α’ Γκρουπ: Σερβία, Νορβηγία, Χιλή, Ισπανία

Β’ Γκρουπ: Ρωσία, Ιταλία, Αυστρία, Αυστραλία

Γ’ Γκρουπ: Γερμανία, Καναδάς, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ

Δ’ Γκρουπ: ΕΛΛΑΔΑ, Πολωνία, Αργεντινή, Γεωργία

