Νέες πληροφορίες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για την έκρηξη στο Λίβερπουλ, με τις βρετανικές αρχές να κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση προχωρώντας στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ο άνδρας που ενεργοποίησε τα εκρηκτικά, ενώ ο οδηγός του ταξί που τον μετέφερε τραυματίστηκε, όχι όμως σοβαρά.

Η έκρηξη έγινε έξω από το Γυναικολογικό Νοσοκομείο στο Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», ο 45χρονος οδηγός του ταξί, ο Ντέιβιντ Πέρι είναι ο «ήρωας» του Λίβερπουλ καθώς, μόλις αντιλήφθηκε πως ο πελάτης του είχε πάνω του εκρηκτικά, οδήγησε το όχημα σε ασφαλές σημείο και κλείδωσε τον επίδοξο τρομοκράτη στο αυτοκίνητο.

Ο φερόμενος ως βομβιστής αυτοκτονίας φέρεται να είχε ζητήσει από τον οδηγό του ταξί να τον πάει στον Αγγλικανικό Καθεδρικό Ναό του Λίβερπουλ, μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της έκρηξης.

Εκεί ήταν σε εξέλιξη τελετή για την Κυριακή Μνήμης, ως φόρος τιμής στους πεσόντες πολέμου, παρουσία βετεράνων πολέμου, αξιωματούχων και πλήθους κόσμου. Δευτερόλεπτα αφότου ενεργοποίησε την αυτοσχέδια βόμβα, σημειώθηκε η έκρηξη.

«Ο Ντέιβιντ παρατήρησε ότι ο άνδρας είχε κάποιου είδους εκρηκτικά κολλημένα στα ρούχα του» είπε μια πηγή στη Daily Mail.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες πολέμου σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο. Για την ώρα, ωστόσο, δεν έχει προκύψει κάποια διασύνδεση» επεσήμανε ο βοηθός διοικητής της αστυνομίας του Ευρύτερου Μάντσεστερ και επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ΒΔ Αγγλίας, Ρας Τζάκσον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί το κίνητρο του άνδρα που μετέφερε τη βόμβα και τελικά σκοτώθηκε, καθώς και γιατί η έκρηξη σημειώθηκε εκείνη τη στιγμή.

3 men arrested in Liverpool in relation to bomb at the hospital. pic.twitter.com/f1ku7DDE7K

— Grumpy Old Man (@grumpyoldman176) November 14, 2021