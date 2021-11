«Τρομοκρατικό περιστατικό» κηρύχθηκε επισήμως η έκρηξη βόμβας σε ταξί έξω από νοσοκομείο του Λίβερπουλ, το πρωί της Κυριακής, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο επιβάτης που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να τραυματιστεί ο οδηγός.

Σύμφωνα με τους διοικητές των τοπικών αστυνομικών διευθύνσεων, ο οδηγός ταξί που έχει κατονομαστεί ως Ντέιβιντ Πέρι επιβίβασε τον άγνωστο άνδρα που έφερε μαζί του τον εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Ρούτλαντ με προορισμό το Νοσοκομείο Γυναικών του Λίβερπουλ.

Καθώς το ταξί πλησίαζε στο νοσοκομείο, σημειώθηκε η έκρηξη.

«An improvised explosive device has been manufactured and our assumption so far is that it was built by the passenger in the taxi”

