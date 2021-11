Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και επενδυτές με περίπου 130 τρισ. δολάρια ή το 40% του παγκόσμιου κεφαλαίου στη διάθεσή τους δεσμεύτηκαν την Τετάρτη να θέσουν την κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους, αναφέρει το Reuters.

Η ανακοίνωση που έγινε κατά την διάρκεια της COP26, της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP26 στη Σκωτία δεσμεύει τους υπογράφοντες να αναλάβουν ένα «δίκαιο μερίδιο» ευθύνης στην προσπάθεια απεξάρτησης του κόσμου από τα ορυκτά καύσιμα.

Κύριος στόχος των συνομιλιών στην COP26 είναι να εξασφαλιστούν επαρκείς δεσμεύσεις από την πλευρά των κρατών για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου – κυρίως από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου – για να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου.

Η Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) — η οποία αποτελείται από περισσότερες από 450 τράπεζες, ασφαλιστές και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων σε 45 χώρες — δήλωσε ότι θα μπορούσε να προσφέρει έως και 100 τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης για να βοηθήσει τις οικονομίες να μεταβούν στο καθαρό μηδέν το επόμενο διάστημα τρεις δεκαετίες.

Αλλά το πώς ακριβώς θα εκπληρωθούν αυτές οι δεσμεύσεις, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο – είναι ακόμα υπό επεξεργασία. Πάνω απ’ όλα, θα χρειαστούν πολλά χρήματα.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για το κλίμα Mark Carney προσδιόρισε τις επενδύσεις σε 100 τρισ. δολάρια για τις επόμενες τρεις δεκαετίες και είπε ότι ο χρηματοοικονομικός κλάδος πρέπει να βρει τρόπους να συγκεντρώσει ιδιωτικά κεφάλαια, ώστε η προσπάθεια να ενισχυθεί πέρα από αυτό που μπορούν να επιτύχουν τα κράτη από μόνα τους.

«Υπάρχουν τα χρήματα – αλλά αυτά τα χρήματα χρειάζονται έργα σε συμφωνία με μηδενικούς ρύπους και (τότε) υπάρχει τρόπος να μετατραπεί αυτό σε έναν πολύ, πολύ ισχυρό ενάρετο κύκλο – και αυτή είναι η πρόκληση», δήλωσε ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας στη σύνοδο.

Διαφάνεια

Τα σχόλια του Carney αντανακλούν ένα πρόβλημα που αναφέρεται συχνά από επενδυτές, οι οποίοι, μπροστά σε μια πληθώρα κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, πρέπει να είναι σίγουροι ότι αντιμετωπίζονται με διαφανή και κατά προτίμηση τυποποιημένο τρόπο σε όλο τον κόσμο.

«Πρέπει να ξανασκεφτούμε τη χρηματοδότηση», δήλωσε από τη πλευρά του ο Λάρι Φινκ, διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, που έχει ενταχθεί στη συμμαχία, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID-19 έδειξε τι θα μπορούσε να επιτύχει η συλλογική δράση.

«Μπορούμε στην πραγματικότητα να το κάνουμε αυτό για το κλίμα», υπογράμμισε.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθούν κλιματικά δεδομένα στις καθημερινές μακροοικονομικές εκθέσεις.

Σημειώνεται ότι ο Carney ηγήθηκε μιας προσπάθειας να διασφαλίσει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη και αποκαλύπτουν τους πλήρεις κλιματικούς κινδύνους των δανείων ή των επενδύσεών τους, αναγκάζοντας την ευρύτερη οικονομία να τιμολογήσει το κόστος που μέχρι τώρα ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκαλυμμένο.

Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο τις άμεσες επιπτώσεις των συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και κόστος όπως η απώλεια κρατικών επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα ή το επικίνδυνο κόστος για την υγεία και το περιβάλλον των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Κίνα

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, Yi Gang, δήλωσε ότι το Πεκίνο προωθεί μια νέα νομισματική πολιτική για την παροχή φθηνών κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη πράσινων έργων και ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημοσιεύσουν σύντομα έναν κοινό ορισμό των πράσινων επενδύσεων.

Και ο αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης Klaas Knot, δήλωσε ότι ένα υποχρεωτικό παγκόσμιο ελάχιστο πρότυπο για την αποκάλυψη των κλιματικών κινδύνων είναι πλέον απαραίτητο τόσο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και για την παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης.

Η Jane Fraser, Διευθύνων Σύμβουλος της Citigroup, είπε ότι ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η πρωτοβουλία θα επηρεάσει 130 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια, αλλά ότι χρειαζόταν κλίμακα για να λειτουργήσει.

«Αν δεν συνεργαστείτε, θα έχετε πολλές ωραίες πραγματικά ομιλίες, αλλά κινδυνεύετε να χωρίσετε από την πραγματικότητα», είπε.

Ο ιδιωτικός τομέας

Οι επενδυτές είναι βέβαιο ότι θα καλωσορίσουν τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού προτύπων που εμποδίζει τις εταιρείες να δίνουν μια κολακευτική εικόνα των κλιματικών πολιτικών και των επιχειρηματικών πρακτικών τους σε μια ήδη παγκόσμια αγορά πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων για κεφάλαια που στοχεύουν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση (ESG).

Ο ενθουσιασμός του ιδιωτικού τομέα για κινητοποίηση επενδύσεων φιλικών προς το κλίμα απαιτεί επίσης τη διαβεβαίωση ότι οι κυβερνήσεις θέτουν στόχους μείωσης των εκπομπών που είναι αρκετά φιλόδοξοι για να επιτύχουν τον στόχο του 1,5 Κελσίου – κάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί μέχρι το τέλος της COP26 στις 12 Νοεμβρίου.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα Τζον Κέρι είπε σε μια συνάντηση των δημάρχων του κόσμου ότι οι δεσμεύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έδωσαν στον κόσμο μόνο 60% πιθανότητες να περιορίσει την υπερθέρμανση στους 1,5 Κελσίου.

Είπε ότι περίπου το 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ καλύπτεται πλέον από εφαρμόσιμα σχέδια για την κλιματική αλλαγή. «Αυτό σημαίνει ότι το 35% δεν είναι. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς αυτό το 35%».

