Μία εκπληκτική σεζόν διανύει με τη φανέλα της Στουτγκάρδης ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση τους τελευταίους μήνες και αποδεικνύει στον Μικέλ Αρτέτα και τη διοίκηση της Άρσεναλ πως ίσως και να ήταν κακή η απόφαση να τον αφήσουν να φύγει δανεικό και μάλιστα τοποθετώντας ρήτρα 3 εκατομμυρίων ευρώ…

Διότι, εκτός από τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί, ο πρώην κεντρικός αμυντικός του ΠΑΣ Γιάννινα έχει και μερικά εκπληκτικά νούμερα, με τα οποία επαληθεύει τα λεγόμενα. Ο 23χρονος δείχνει πιο ώριμος από ποτέ, με τους αριθμούς του μάλιστα να τον κατατάσσουν και στους κορυφαίους στόπερ όλης της Ευρώπης!

Αυτή τη στιγμή, ο Μαυροπάνος είναι ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων με το υψηλότερο rating! Μόνο ο Τρέβο Τσαλόμπα της Τσέλσι έχει αυτή τη στιγμή υψηλότερο rating, από το 𝟳.𝟰𝟴 που έχει ο Μαυροπάνος!

📈 Top rated centre-backs in Europe’s top 5 leagues this season (5+ starts):

🥇 T. Chalobah – 7.56

🥈 𝗞. 𝗠𝗮𝘃𝗿𝗼𝗽𝗮𝗻𝗼𝘀 – 𝟳.𝟰𝟴

🥉 S. Duffy – 7.42

📝 We take a look at the stats behind the centre-back who could leave Arsenal for €3m next yearhttps://t.co/ozW0btOBiB

— WhoScored.com (@WhoScored) October 27, 2021