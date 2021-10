Ο Μο Σάλαχ βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα την φετινή σεζόν, οδηγώντας τους Reds σε πρωτάθλημα και Ευρώπη εκ του ασφαλούς. Ο Αιγύπτιος αποτελεί αυτή τη στιγμή έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, και φαίνεται πως δεν αφήνει τίποτα…στην τύχη.

Αυτό φαίνεται και από το περιστατικό που διηγήθηκε ο τερματοφύλακας της Γουότφορντ Μπεν Φόστερ, με τον Άγγλο κίπερ να αποκαλύπτει τον τρομερό διάλογο που είχε με τον Αιγύπτιο σταρ, λίγο μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Όπως είπε ο έμπειρος τερματοφύλακας, «ήρθε και με ρώτησε πού θα έπεφτα αν εκτελούσε πέναλτι εναντίον μου. Σκέφτηκα τότε πως αυτός ο τύπος είναι πολύ έξυπνος, καθώς ξέρει πως οι τερματοφύλακες κάνουμε την έρευνά μας. Του απάντησα στα δεξιά, καθώς εκεί είχε σκοράρει στις πέντε τελευταίες εκτελέσεις. Χαμογέλασε πλατιά και με ευχαρίστησε, εξηγώντας πως έπρεπε να ξέρει»

Ben Foster has revealed what Mo Salah said to him after @LFC beat Watford:

“He’s gone: ‘If I’d have got a penalty, which way would you have dived?’ As soon as he said that, I thought: ‘Oh, you clever, clever boy’ as we do our research.” #awlive [soccer am]pic.twitter.com/YETKmJS4Hk

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 26, 2021