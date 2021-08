Μπορεί ο Σάκης Κατσούλης μετά το τέλος του Survivor και τη νίκη του να άλλαξε στιλ στα μαλλιά του, τώρα όμως άλλαξε και χρώμα.

Ο ίδιος μάλιστα δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του:

«A man who is a master of patience is master of everything else.»

Δούλεψε σκληρά,κάνε υπομονή,δούλεψε με τον εαυτό σου και σίγουρα θα πάρεις αυτό που σου αξίζει! #patience #hardwork #mykonosgreece #survivor #menoutfit 🤙🏽».

Σε συνέντευξή του μετά τη νίκη του στο δημοφιλές ριάλιτι επιβίωσης, ο Σάκης Κατσούλης μιλώντας για τα σχέδια και την επιστροφή στην καθημερινότητά του μεταξύ άλλων είχε δηλώσει:

«Θα υποστηρίξω τα μαγαζιά που ήδη έχω. Λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό τα έσοδα ήταν ελάχιστα, τα έξοδα πολλά, οπότε οι επιχειρήσεις μου χρειάζονται υποστήριξη. Ένας από τούς σκοπούς άλλωστε που μπήκα στο παιχνίδι ήταν να εκμεταλλευτώ με τον καλύτερο τρόπο μία νεκρή περίοδο. Τις επιχειρήσεις τις έκανα με πολύ κόπο, ιδρώτα και δουλειά, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, φανταστείτε ότι με το που τελείωσε ο τελικός πήγα στο μαγαζί και κοιτούσα τη βιτρίνα. Οπότε θα αξιοποιήσω κάποια χρήματα εκεί. Επίσης, έχω μία οικογένεια, που κανείς δεν ξέρει τι ανάγκες έχει, θα βοηθήσω λοιπόν και αυτή. Το ποσό δεν είναι και υπέρογκο (γέλια)! Οπότε θέλει καλή διαχείριση».