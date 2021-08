Στη Βαρυμπόμπη και την Εύβοια εντοπίζονται αυτήν την ώρα τα προβλήματα ηλεκτροδότησης των καταναλωτών, εξαιτίας των βλαβών που έχει υποστεί το δίκτυο διανομής από τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο μέρος των πληττόμενων περιοχών έχει αποκατασταθεί, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα είναι ένα μικρό κομμάτι στις Αδάμες, στη Βαρυμπόμπη, και ένα πολύ μικρό τμήμα στους Θρακομακεδόνες.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από το πρωί για την αποκατάσταση γραμμής μέσης τάσης που τροφοδοτεί την περιοχή.

Local electricity supplies have been cut off as authorities attempt to extinguish the blaze which is now threatening the suburbs of Athens.

