Για πάντα «μπλαουγκράνα» ο Λιονέλ Μέσι! Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έχει ήδη επικοινωνήσει με τον σύλλογο και έχει ενημερώσει πως θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ομάδας.

Όπως αναφέρει το ισπανικό ESPN, ο pulga έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση και αναμένεται να την ανακοινώσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο Αργεντινός έχει συμφωνήσει τον Ζουάν Λαπόρτα να συνεχίσει στον σύλλογο της Βαρκελώνης και θα υπογράψει ένα διετές συμβόλαιο, πριν αποχωρήσει για τις ΗΠΑ, όπου θα κλείσει την καριέρα του.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως κλείνει μία από τις πιο βασικές υποθέσεις της σεζόν και μάλιστα με… happy end!

✅ Everything indicates that Messi will continue in Barcelona, confirmed by @moillorens. #Transfers 🇦🇷✍

