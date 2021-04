Σε ρυθμούς πρωταθλήματος βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός, καθώς οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-1 του Παναθηναϊκού στο Φάληρο και να κατακτήσουν για 46η φορά το ελληνικό πρωτάθλημα, συνεχίζοντας να γράφουν ιστορία.

Μια τεράστια επιτυχία, την οποία αναγνώρισε και η ιστορική Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έσπευσε να στείλει το δικό της συγχαρητήριο μήνυμα στην ομάδα του Πειραιά για την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος.

«Συγχαρητήρια σε όλους στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος» αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση του βρετανικού συλλόγου.

Congratulations to all at @olympiacosfc for winning league title number 46! 🙌🏆🇬🇷 #NFFC https://t.co/0EXBVTAp0p

— Nottingham Forest FC 💙 (@NFFC) April 11, 2021