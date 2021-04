Ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε την Τρίτη με τους δύο προέδρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο μια στιγμή αρκούσε για να προκληθεί διπλωματική αναταραχή.

Σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο τούρκος πρόεδρος υποδέχεται τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι εμφανίζονται να εισέρχονται στο εσωτερικό του «παλατιού» του προκειμένου να προβούν στις καθιερωμένες δηλώσεις.

Κι ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται να καθίσει μαζί με τον Σαρλ Μισέλ στις επιχρυσωμένες καρέκλες που βρίσκονται πίσω τους, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν διαπιστώνει πως δεν υπάρχει διαθέσιμη καρέκλα για την ίδια.

Η επικεφαλής της Κομισιόν -εμφανώς απορημένη- διακρίνεται να κοιτάζει τους δύο άνδρες, κάνοντας μια χειρονομία με το δεξί χέρι της.

Η λύση που βρέθηκε ήταν να παρακολουθήσει τη συζήτηση από τον καναπέ που βρίσκεται στον χώρο -12 μέτρα πιο μακριά- όντας απέναντι από τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος κατέχει χαμηλότερη θέση σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο.

EU Commission President Ursula von der Leyen seems to have been left in the cold as she along with EU Council President Charles Michel met Erdogan today

At first I thought she was equivalent of a foreign minister. I was mistaken.

pic.twitter.com/dETdDwbzua

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 6, 2021