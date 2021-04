Ο Μαρκ Έλιοτ που με την χαρακτηριστική φωνή του έχει ντύσει τα τρέιλερ πολυάριθμων ταινιών της Disney αλλά και γνωστών ταινιών όπως το Star Wars, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1950 εργαζόμενος ως ραδιοφωνικός παραγωγός.

Μετά από δύο δεκαετίες σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε Αϊόβα, Οχάιο, Οντάριο, Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες, άρχισε να κάνει σπικάζ το 1977, με πρώτες δουλειές διαφημιστικό υλικό για τις ταινίες «Smokey and the Bandit», «Star Wars» και «The Goodbye Girl».

Την ίδια περίοδο ο παραγωγός των τρέιλερ της Disney, Κρεγκ Μάρεϊ προσέλαβε τον Έλιοτ για το τρέιλερ της επανέκδοσης της ταινίας «Σταχτοπούτα». Ακολούθησαν τα τρέιλερ του «Βασιλιά των λιονταριών», της «Παναγίας των Παρισίων» και πολλών ακόμα αγαπημένων ταινιών της Disney.

Sad to read the news that trailer voice-over artist Mark Elliot has died. He brought such a joy to promoting the next Disney release or home video. If you watched your favourite Disney films again and again on VHS, you know his voice. https://t.co/l9dhLCM1cs

— Stefan Ellison (@MisterCoat) April 5, 2021