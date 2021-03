Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παρέλαβε ειδική τιμητική διάκριση από τον πρόεδρο της Πολωνίας σήμερα, Δευτέρα (22/3), για τις επιτυχίες και την προσφορά του στη χώρα.

Ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος την περασμένη σεζόν κατέκτησε το νταμπλ στη Γερμανία με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς και τον τίτλο του Champions League, τιμήθηκε με το βραβείο «Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta» από τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα.

Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται σε στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες για εξαιρετικά επιτεύγματα στους τομείς τους. «Δεν έχει σημασία πόσα τρόπαια έχω ήδη κατακτήσει… αυτή τη στιγμή οι φιλοδοξίες μου είναι υψηλές και δεν θέλω να στηριχτώ στις υπάρχουσες,» δήλωσε ο 32χρονος ποδοσφαιριστής μετά την παραλαβή του βραβείου του.