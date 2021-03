Πολυσυζητημένος σχεδιαστής, ηθοποιός και βραβευμένο μοντέλο στα νιάτα του είναι ο προφυλακιστέος για το κύκλωμα κοκαΐνης στην κοσμική Αθήνα, Κωνσταντίνος Μητροβγένης. Ο σχεδιαστής μόδας, μαζί με έναν φωτογράφο και έναν πιλότο συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας για διακίνηση κοκαΐνης στην υψηλή κοινωνία των Αθηνών κατά τη διάρκεια του lockdown.

Σε βάρος του νεαρού σχεδιαστή και πρώην μοντέλου ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, Νικόλαο Στεφανάτο, για το αδίκημα της αγοράς, κατοχής και πώλησης κοκαΐνης, ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στο σπίτι του στην Ανθούσα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 102,40 γραμμάρια λευκής σκόνης.

Ο φωτογράφος, Αλβανικής καταγωγής, έχει προφυλακιστεί επίσης, ενώ ο πιλότος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 8000€.

Η κοκαΐνη στα κεραμίδια

Από τη δικογραφία που σχηματίσθηκε προκύπτει ότι οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορία η οποία ανέφερε ότι ο Μητροβγένης κατείχε και διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης που αποθήκευε στο σπίτι του στην Ανθούσα.

Κλιμάκιο των Αρχών μετέβη στην περιοχή όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια μονοκατοικία σε οδό με αραιή κίνηση οχημάτων και πεζών. Προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί αποφάσισαν τη διενέργεια αιφνιδιαστικής έρευνας. Έτσι λοιπόν το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Μαρτίου εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον ακινητοποίησαν.

Από τα στοιχεία που συνέλεξε το dikastikoreportaz.gr προκύπτει ότι ο Μητροβγένης είχε κατορθώσει πριν από την σύλληψή του να ξεφορτωθεί τα σακουλάκια με την κοκαΐνη αλλά και ζυγαριές ακριβείας, πετώντας της στα κεραμίδια ακινήτου δίπλα στην οικία του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, εκείνος «αντιλαμβανόμενος την πρόθεση των αστυνομικών, απέρριψε τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών, τους ζυγούς ακριβείας και τα πλαστικά σακουλάκια, σε παρακείμενη κεραμοσκεπή και αύλειο χώρο της οικίας, προκειμένου να μην εντοπισθούν και κατασχεθούν».

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν από τον έλεγχο να εντοπίσουν μια νάυλον συσκευασία που περιείχε 50,7 γραμμάρια κοκαΐνης, μια συσκευασία με 23,3 γραμμάρια κοκαΐνης, δυο ακόμα που περιείχαν συνολικά 20,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 1,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μια επιτραπέζια ζυγαριά ακριβείας καθώς και μια ακόμη ζυγαριά – συνολικά δηλαδή 102,40 γραμμάρια της λευκής σκόνης.

Παράλληλα σε υπαίθριο χώρο δίπλα ακριβώς από το σπίτι του βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης. Μέσα στο σπίτι του σχεδιαστή μόδας οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 2.715 ευρώ αλλά και δυο κινητά τηλέφωνα τα οποία ενδέχεται να “μιλήσουν” σχετικά με το ποιοι ήταν οι πελάτες του Μητροβγένη και υποβλήθηκαν ήδη ως πειστήρια στις δικαστικές Αρχές.

Η απολογία του σχεδιαστή μόδας

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητροβγένης περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή στις 12 Μαρτίου ποιος είναι στον χώρο της μόδας, πώς έμπλεξε με την κοκαϊνη και τα λάθη που ισχυρίζεται ότι έκανε για να φτάσει τελικά στην προφυλάκιση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ο μόδιστρος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του σε κύκλωμα κοκαϊνης, λέγοντας πως η ποσότητα που είχε στην κατοχή του ήταν για προσωπική χρήση.

Ισχυρίστηκε πως είχε έντονα ψυχολογικά προβλήματα έπειτα από δύο τροχαία ατυχήματα που είχε το 2004 και το 2013, εξαιτίας των οποίων κόντεψε να χάσει τη ζωή του. Έτσι, ξεκίνησε από το 2014 τη χρήση του συγκεκριμένου ναρκωτικού.

Μάλιστα, ανέφερε πως ήταν πολύ προσεκτικός με τη δοσολογία του λόγω καρδιακών προβλημάτων και ισχυρίστηκε ότι κατείχε τις δύο ζυγαριές «λόγω της ενασχόλησης με τη μαγειρική» και έτσι τις χρησιμοποιούσε για να υπολογίσει τη δόση του.

Για να δικαιολογήσει τη μεγάλη ποσότητα κόκας που είχε στην κατοχή του, ο Μητροβγένης επικαλέστηκε τον… κοροναϊό και το lockdown. Πριν το δεύτερο lockdown του Νοεμβρίου, πήγε στην πλατεία Βάθης και – όπως είπε ομολόγησε ο ίδιος στον ανακριτή – έκανε το… λάθος να πάρει μεγάλη ποσότητα από αυτή που του αναλογούσε για να αντέξει την καραντίνα, καθώς στο πρώτο lockdown είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα τον έπιασαν και πάλι οι αρρυθμίες του και αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί τον «φόβισαν» και έτσι σταμάτησε τη χρήση κοκαϊνης για κάποιο διάστημα. Για αυτούς τους δύο λόγους, δικαιολογεί τη μεγάλη ποσότητα που είχε πάνω του.

Όσον αφορά στα χρήματα που βρέθηκαν σπίτι του, ισχυρίστηκε ότι προήλθαν από πωλήσεις ρούχων του για τις οποίες δεν είχε βγάλει απόδειξη λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σε δήλωση του στο Πρώτο Θέμα, ο δικηγόρος του σχεδιαστή, Αντώνης Σοφιανός, επαναλαμβάνει την άρνηση του εντολέα του για οποιαδήποτε εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

«Τα δημοσιεύματα τα οποία τον παρουσιάζουν να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα, καθώς δεν υφίστανται καν συγκατηγορούμενοι στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων που του αποδίδονται», υποστηρίζει ο συνήγορος.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Μητροβγένης

Ο Κωνσταντίνος Μητροβγένης ξεκίνησε την καριέρα του στον χώρο της μόδας ως μοντέλο. Μάλιστα, το 2000 διακρίθηκε σε διαγωνισμό στην Κωνσταντινούπολη όπου κέρδισε το βραβείο Best Model, ως το καλύτερο μοντέλο τουρισμού.

Είναι επίσης απόφοιτος σχολής θεάτρου, καθώς έχει κάνει επιπλέον μαθήματα υποκριτικής με τον Δημήτρη Καρατζιά και είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Έχει συμμετάσχει σε θεατρικά έργα και ταινίες, ένω είχε κάνει μια guest εμφάνιση στη σειρά «Σύνορα αγάπης».

Μετά από ένα σοβαρό τροχαίο το 2004, επέλεξε να αφιερωθεί στον σχεδιασμό ρούχων. Είχε σπουδάσει εξάλλου Σχέδιο Μόδας στη σχολή Zer Fam. Έλαβε μέρος στον διαγωνισμό «48 Hours Fashion Project» καθώς και στον «Triumph Inspiration Award» όπου και διακρίθηκε στην 3η θέση.

Όπως αναφέρει στην προσωπική του ιστοσελίδα, είναι ο μοναδικός Έλληνας Σχεδιαστής με δίπλωμα «Ευρεσιτεχνίας», στη τσάντα που μετατρέπεται σε μπλούζα και μετά σε φόρεμα.

Σχεδιάζει ρούχα για τις εμφανίσεις των Vegas, Nikos Ganos, The Mode, The Fade, Κατερίνα Στικούδη, Kristie και άλλους επωνύμους ενώ έχει επιμεληθεί πολλά μουσικά video clips καθώς και την εμφάνιση του συγκροτήματος «Sunny Side of the Razor» που άνοιξαν την συναυλία των «Red Hot Chilly Pepper» στο ΟΑΚΑ.

Τον Μάιο του 2013, είχε πάλι ένα επικίνδυνο τροχαίο και νοσηλεύτηκε αρκετό διάστημα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, αρκετό καιρό μετά το εξιτήριό του κυκλοφορούσε με πατερίτσες.

«Μόδα για τον Κωνσταντίνο είναι ένα είδος πολιτισμικής έκφρασης που εξωτερικεύει τον εσωτερικό μας κόσμο που βιώνει την πραγματικότητα του τώρα, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς σε μια αναζήτηση για το καλύτερο», αναφέρει στην ιστοσελίδα του.

«Τρέμει» η κοσμική Αθήνα

Πάντως, παρά την άρνηση του Μητροβγένη για εμπλοκή του σε κύκλωμα κοκαΐνης, στη συμπληρωματική δικογραφία που αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες μέρες περιλαμβάνονται πελατολόγιο τουλάχιστον 40 ατόμων.

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, ανάμεσα στα ονόματα αυτά βρίσκονται έξι μοντέλα, τρεις δημοσιογράφοι, σχεδιαστές και καλλιτέχνες που πιάστηκαν από τον κοριό της Αστυνομίας να συνομιλούν κωδικοποιημένα με τον σχεδιαστή και τον πιλότο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση έχει πολύ δρόμο ακόμη και πολλά ηχηρά ονόματα θα βγουν στην επιφάνεια μέσα από τις ατζέντες των διακινητών…