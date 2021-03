Mε μια ενδιαφέρουσα διάλεξη για την Επανάσταση του 1821 θα τιμηθεί η επέτειος των 200 ετών από τον ελληνικό αγώνα για την ανεξαρτησία στο Πανεπιστήμιο Ohio State, στο πλαίσιο της σειράς των ετήσιων αναμνηστικών διαλέξεων Thomas E. Leontis and Anna P. Leontis στις Νεοελληνικές Σπουδές.

Η 32η διάλεξη είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση και τιτλοφορείται «Islands on Fire: Fighters, Pirates, Slaves in the Greek Revolution» («Φωτιά στα νησιά: Πολεμιστές, πειρατές, σκλάβοι στην Ελληνική Επανάσταση»).

Ομιλητής είναι ο διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γιορκ, Σάκης Γκέκας. Η διάλεξη θα γίνει στις 24 Μαρτίου στις 18:30 (τοπική ώρα).

Μπορείτε να εγγραφείτε για να την παρακολουθήσετε εδώ.

Η διάλεξη

Όταν σκεφτόμαστε τον Ελληνικό Πόλεμο για την Ανεξαρτησία του 1821, συνήθως έρχονται στο μυαλό μάχες στη στεριά. Ωστόσο, τα γεγονότα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος καθόρισαν την εξέλιξη της Επανάστασης. Η θάλασσα κατάπιε τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους σκλαβωμένους, ενώ επαναστάτες, πειρατές, έμποροι και πολεμικά πλοία έπλεαν στα κύματα και καθόρισαν την εξέλιξη του πολέμου. Επιπλέον, οι μάχες και οι πολλές νίκες του ελληνικού ναυτικού διατήρησαν τον πόλεμο και τον γύρισαν υπέρ της ελληνικής πλευράς. Ταυτόχρονα, οι συμμαχίες άλλαζαν και ο πόλεμος άφησε κάποια νησιά και πολλές ζωές σε έρημη κατάσταση. Το 1830 μόνο κάποια από τα νησιά του Αιγαίου αποτέλεσαν μέρος της ανεξάρτητης Ελλάδας. Η διάλεξη απομακρύνει την ματιά από τον «ηπειρωτικό» πόλεμο προς τη ναυτική ιστορία της επανάστασης και επικεντρώνεται στην πειρατεία, τη σκλαβιά και το μαρτύριο των προσφύγων για να διαφωτίσει λιγότερο γνωστές πτυχές αυτού του μεγάλου γεγονότος.

Ο ομιλητής

Ο Σάκης Γκέκας (απόφοιτος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιονίου, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ) είναι αναπληρωτής καθηγητής και κάτοχος της έδρας στη Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου του Γιορκ.

Διδάσκει Νεοελληνική Ιστορία, ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης του 20ου αιώνα και Μεσογειακή και Ευρωπαϊκή ιστορία.

Το 2012, υπήρξε συνιδρυτής του Greek Canadian History Project και μεταξύ του 2017-2018 βοήθησε να «χτιστεί» το ψηφιακό μουσείο ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά (Immigrec).

Πρόσφατα, έγραψε το Xenocracy: State, Class, and Colonialism in the Ionian Islands, 1815-1864 (New York – Oxford: Berghahn Books, 2017), που θα δημοσιευτεί στα ελληνικά υπό τον τίτλο «Ξενοκρατία: Οικονομία, Κοινωνία και Κράτος στα Επτάνησα 1815-1864» (E.A.Π. (Hellenic Open University Press, 2021).

Ένα άλλο βιβλίο του που θα δημοσιευτεί σύντομα είναι το «Τα λείψανα του αγώνος». Απόμαχοι, χήρες και ορφανά των αγωνιστών της Επανάστασης, 1821-1850 [“The Relics of the Struggle”: Veterans, Widows and Orphans of the Revolution, 1821-1850] (National Research Foundation, Athens 2021).

Η σειρά διαλέξεων

Η διάλεξη Thomas E. Leontis στις Νεοελληνικές Σπουδές καθιερώθηκε το 1987 από το διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ohio State με χορηγία το δρ. Thomas E. Leontis.

Το 1995, η Anna P. Leontis έδωσε επιπλέον χορηγία στη μνήμη του τεθνεώτος συζύγου της για να δημιουργηθεί το Κληροδότημα Thomas E. Leontis για τα Νέα Ελληνικά.

Ο σκοπός του κληροδοτήματος είναι διττός: πρώτα, να λειτουργεί ως καταλύτης ώστε το πρόγραμμα Νέων Ελληνικών του πανεπιστημίου να τροφοδοτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη σημασία της ελληνικής ιστορία και κουλτούρας, ειδικά από το 1.204. Και δεύτερον, να φέρνει κάθε χρονιά στο πανεπιστήμιο Ohio State έναν ομιλητή διεθνούς φήμης ο οποίος θα συνεισφέρει στη πολιτισμική ανάπτυξη του πανεπιστημίου και της κοινότητάς του, προσφέροντας νέες ιδές και ιστορικές και πολιτισμικές ερμηνείες σημαντικών καταστάσεων στο παρελθόν και το παρόν.

Πέρα από τη διάλεξη, το κληροδότημα υποστηρίζει διάφορες συνεδριακές δραστηριότητες.