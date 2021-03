Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φτάσει σε μία πάρα πολύ σημαντική νίκη, καθώς με το «τρίποντο» στην Παμπλόνα απέναντι στην Οσασούνα μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά της από την Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία απόψε δίνει το μεγάλο ντέρμπι της πρωτεύουσας με τη Ρεάλ!

Μία ακόμη αναμέτρηση στην οποία ο Λιονέλ Μέσι ήταν κομβικός για την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν, καθώς ο Αργεντινός είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ των «μπλαουγκράνα» με δύο ασίστ… Αυτός ήταν ο 12ος συνεχόμενος αγώνας του αρχηγού της Μπαρτσελόνα που είχε τουλάχισον ένα γκολ ή μία ασίστ.

Σε αυτές τις 12 αναμετρήσεις, ο Μέσι έχει καταφέρει να σκοράρει 14 φορές και να… σερβίρει άλλες έξι.

Lionel Messi has now scored or assisted in TWELVE consecutive La Liga games.

