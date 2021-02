Μετά το σκηνοθετικό ντεμπούτο της, στην ταινία «Μια βραδιά στο Μαϊάμι» η Ρετζίνα Κινγκ επιστρέφει μπροστά από την κάμερα.

Regina King to play Shirley Chisolm in new biopic https://t.co/WjMweTX5JM pic.twitter.com/A7Tabriwo3

— The Hill (@thehill) February 17, 2021