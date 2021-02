Ιστορική αποδείχθηκε η σημερινή νίκη της Γουέστ Χαμ επί της Τότεναμ. Τα «σφυριά» κατάφεραν να επικρατήσουν με 2-1 των «σπιρουνιών» και έγραψαν ένα μοναδικό ρεκόρ. Οι «Χάμερς» με αυτή τους την νίκη, κατόρθωσαν να βρεθούν στην πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος, έπειτα από 36 σεζόν.

Παράλληλα ο Ντέιβιντ Μόγιες βρήκε ακόμη έναν λόγο να πανηγυρίσει, αφού κατάφερε μετά από 15 παιχνίδια να κερδίσει τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Συγκεκριμένα οι προηγούμενες αναμετρήσεις βρήκαν 9 φορές νικητή τον Πορτογάλο, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια έληξαν με ισοπαλία.

4 – West Ham will spend a night within the top four places in a top-flight campaign after at least 25 matches have been played for the first time since 1985-86 finishing third that season. Orchestra. #WHUTOT pic.twitter.com/iUPnDd9Tw2

