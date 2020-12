Μια αμερικανική εφαρμογή που προωθούσε ιδιωτικά πάρτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού κατέβηκε από το Apple App Store.

Το Vybe Together δηλώνει ότι είναι «ιδιωτική κοινότητα για εύρεση, συμμετοχή και φιλοξενία πάρτι» ενώ ένα πρόσφατο βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok αποκάλυψε ότι η εφαρμογή βοηθά στη διοργάνωση μυστικών πάρτι κάθε Σαββατοκύριακο.

Αν και ο λογαριασμός της εφαρμογής στην πλατφόρμα, καθώς και η ιστοσελίδα της , έχουν κατέβει, η εταιρεία δηλώνει πως θα επανέλθει.

«Το App Store μας κατέβασε! Θα επιστρέψουμε! Ακολουθήστε μας για να μείνετε ενημερωμένοι!» αναφέρει η περιγραφή του λογαριασμού της στο Instagram.

Πως δουλεύει

Οι χρήστες της εφαρμογής έπρεπε να υποβάλουν ένα προφίλ για έγκριση, συμπεριλαμβανομένου του Ιnstagram καθώς και φωτογραφίες τους να «παρτάρουν» ανέφερε το The Verge.

Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους, οι χρήστες υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε πάρτι και η συμμετοχή τους εγκρίνεται από τους διοργανωτές.

Όσοι γίνονται αποδεκτοί λαμβάνουν την διεύθυνση του πάρτι, μόλις δύο ώρες πριν από την εκδήλωση.

Ο συνεκδότης της εφαρμογής είπε στο The Verge ότι είχε μερικές χιλιάδες χρήστες, με μερικές χιλιάδες αιτήσεις που ανέμεναν έγκριση.

«Μερικοί ανεύθυνοι άνθρωποι δημιούργησαν μια ολόκληρη εφαρμογή για να οργανώσουν μη ασφαλή πάρτι σε εσωτερικούς χώρους και χρησιμοποιούν το TikTok για να το προωθήσουν σε εκατομμύρια ανθρώπους», ανέφερε ο δημοσιογράφος της The New York Times, Taylor Lorenz, μοιράζοντας στιγμιότυπα οθόνης και ένα TikTok διαφημιστικό βίντεο.

Some terrible people built a whole app for finding and promoting COVID-unsafe large, indoor house parties and they’re using TikTok to market it to millions of ppl. pic.twitter.com/zYhBiFH4vR

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 29, 2020