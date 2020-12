Trash Style Me Up : O Τρύφωνας Σαμαράς φίμωσε παίκτρια

Trash Battle of the Couples : Όλα όσα θα δούμε στο νέο ριάλιτι αγάπης

Μετά την ολοκλήρωση του The Bachelor με νικήτρια τη Νικολέττα Τσομπανίδου, το Battle of the Couples είναι το νέο ριάλιτι αγάπης, που έρχεται να ταράξει τα τηλεοπτικά νερά.

Στο Battle of the Couples που έρχεται στην μικρή οθόνη στις αρχές του 2021, 12 ερωτευμένα ζευγάρια, συγκατοικούν σε μία πολυτελή βίλα και αναμετριούνται μεταξύ τους σε όλων των ειδών τις δοκιμασίες.

Πρωταγωνιστεί η δράση, ο ανταγωνισμός, η αγάπη, ο θυμός, η ζήλεια, ενώ τα ζευγάρια έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον δεσμό τους και ν’ αποδείξουν ότι η αγάπη τους είναι ανίκητη.

Ο καθένας θα πρέπει να αποδείξει μέχρι πού θα έφτανε για να είναι με το άλλο του μισό. Όταν η σχέση παύει να είναι παιχνίδι και γίνεται στίβος μάχης, τότε χρειάζεται να αναμετρηθείς με την αλήθεια: μπορεί η αγάπη σου να βγει αλώβητη και να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο;

Tο Battle of the Couples σε συνεργασία με τη Sony Pictures Television. Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του συγκεκριμένου format, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από την Ah! Productions, τμήμα της Satisfaction Group, για το γαλλικό TFX.

Τι θα δούμε στο Battle of the Couples

12 ερωτευμένα ζευγάρια, που συγκατοικούν σε μία πολυτελή βίλα, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε όλων των ειδών τις δοκιμασίες.

Θα χρειαστεί να χαράξουν στρατηγική, να συνδυάσουν τη λογική με το συναίσθημα και ν’ αποδείξουν ότι είναι «δυνατοί» σε όλα τα επίπεδα.

Κάποια ζευγάρια είναι χρόνια μαζί, άλλα ερωτεύτηκαν πρόσφατα, όμως όλοι τους έχουν κάτι κοινό: είναι πεπεισμένοι ότι είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον κι η αγάπη τους είναι άτρωτη!

Κάθε εβδομάδα, τα ζευγάρια θα ανταγωνίζονται σε δοκιμασίες κάθε είδους, προκειμένου να παραμείνουν στο παιχνίδι. Θα κάνουν εχθρούς, αλλά και συμμάχους και θα πρέπει να στηριχθούν και σ’ αυτούς για να προχωρήσουν. Τα θεμέλια της αγάπης κάθε ζευγαριού θα δοκιμαστούν και στο τέλος μόνο ένα ζευγάρι θα καταφέρει να πάρει έως 100.000 ευρώ! Θα επιβιώσουν οι σχέσεις τους όταν δημιουργηθούν οι πρώτες ρήξεις;

Μπορεί, αλήθεια, η αγάπη να νικήσει τα πάντα;