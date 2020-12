Μπορείς να τον μισείς, μπορείς να τον αγαπάς, ωστόσο δεν μπορείς να μην παραδεχτείς τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες… Ο Νεϊμάρ προσέφερε ακόμη μια από τις πολλές παραστάσεις του κόντρα στην Μπασακσεχίρ, καθώς με δικό του χατ τρικ, η Παρί Σεν Ζερμέν κλείδωσε το «καλό» εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

Με το χατ τρικ, ο Βραζιλιάνος κατάφερε να γράψει ένα ιστορικό ρεκόρ που δεν έχει πραγματοποιήσει κανένας άλλος στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Νεϊμάρ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού που φτάνει τα 20 γκολ με δύο διαφορετικές ομάδες.

Ο Βραζιλιάνος είχε σκοράρει 21 φορές σε 40 συμμετοχές με τους «μπλαουγκράνα» στο Champions League, ενώ κόντρα στην Μπασάκ έφτασε τα 20 γκολ και με τους Παριζιάνους στα «αστέρια», φτάνοντας σε αυτό το ξεχωριστό ρεκόρ.

20/20 – Neymar is the first player in the history of the European Cup/Champions League to score 20 goals for two different teams (Barcelona and PSG). Vision. pic.twitter.com/dV75pUE6jC

— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020