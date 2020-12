H Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για τη βιώσιμη διαχείριση της πανδημίας κατά τους επόμενους χειμερινούς μήνες, μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να υπάρξει κίνδυνος αυξημένης μετάδοσης του ιού λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως οι συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους.

Η στρατηγική συνιστά συνεχή επαγρύπνηση και προσοχή καθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο και κατά το 2021, όταν θα έχει αρχίσει η διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη σταδιακή και συντονισμένη άρση των περιοριστικών μέτρων.

Η εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ έχει καίρια σημασία για να υπάρχει σαφήνεια για τους πολίτες και για να αποφευχθεί η αναζωπύρωση του ιού εξαιτίας των διακοπών του τέλους του έτους. Οποιαδήποτε χαλάρωση των μέτρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης και την επαρκή ικανότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, ιχνηλάτησης επαφών και θεραπείας των ασθενών.

End of year festivities will be different this year, but saving lives must come first:

Η στρατηγική «Μένουμε ασφαλείς από την COVID-19 τον χειμώνα» συνιστά μέτρα για τη διατήρηση της πανδημίας υπό έλεγχο έως ότου τα εμβόλια καταστούν ευρέως διαθέσιμα. Εστιάζεται στα εξής:

• Φυσική αποστασιοποίηση και περιορισμός των κοινωνικών επαφών, στοιχεία καίριας σημασίας για τους χειμερινούς μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διακοπών. Τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να βασίζονται στην τοπική επιδημιολογική κατάσταση, ώστε να περιορίζονται οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τους και να αυξάνεται η αποδοχή τους από τους πολίτες.

• Διαγνωστικές εξετάσεις και ιχνηλάτηση επαφών, στοιχεία αναγκαία για τον εντοπισμό συρροών και για τη διάσπαση των αλυσίδων μετάδοσης. Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν πλέον εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών. Ο Διακομιστής της Ευρωπαϊκής Ομόσπονδης Πύλης (European Federated Gateway Server – EFGS) επιτρέπει τη διασυνοριακή ιχνηλάτηση.

• Ασφαλείς μετακινήσεις και ασφαλή ταξίδια, τομέας στον οποίο απαιτείται η εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση της πιθανής αύξησης των μετακινήσεων και των ταξιδιών κατά τη διάρκεια των διακοπών του τέλους του έτους. Οι υποδομές μεταφορών πρέπει να είναι προετοιμασμένες, ενώ οι απαιτήσεις καραντίνας, οι οποίες μπορεί να προκύψουν όταν η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή προέλευσης είναι χειρότερη από την αντίστοιχη κατάσταση στην περιοχή προορισμού, πρέπει να γνωστοποιούνται με σαφήνεια.

• Ικανότητα υγειονομικής περίθαλψης και υγειονομικό προσωπικό Θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για τους χώρους υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των επιδημικών εξάρσεων της COVID-19 και η διατήρηση της πρόσβασης σε άλλες θεραπείες. Με τις από κοινού προμήθειες μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού.

• Η κόπωση λόγω της πανδημίας και τα θέματα ψυχικής υγείας αποτελούν φυσικές αντιδράσεις στην τρέχουσα κατάσταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά την αναζωογόνηση της δημόσιας στήριξης για την αντιμετώπιση της κόπωσης λόγω της πανδημίας. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η ψυχοκοινωνική στήριξη.

• Εθνικές στρατηγικές εμβολιασμού. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τα κράτη μέλη, όπου απαιτείται, στη διάθεση εμβολίων σύμφωνα με τα δικά τους σχέδια διάθεσης και εμβολιασμού. Μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού είναι πιθανό να ενισχύσει την ανταπόκριση της δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην προσπάθεια εμβολιασμού.

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε ότι «Σ’ αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς, η καθοδήγηση προς τα κράτη μέλη για την προώθηση κοινής προσέγγισης στη χειμερινή περίοδο, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης της περιόδου του τέλους του έτους, έχει ζωτική σημασία. Πρέπει να περιορίσουμε τις μελλοντικές εξάρσεις της λοίμωξης στην ΕΕ. Μόνο μέσω μιας τέτοιας βιώσιμης διαχείρισης της πανδημίας θα αποφύγουμε νέα απαγορευτικά μέτρα και αυστηρούς περιορισμούς και θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες από κοινού».

Let’s all #StaySafe from COVID-19 this winter.

Every 17 seconds a person loses their life due to #coronavirus in Europe.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, τόνισε ότι «Κάθε 17 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του από τη νόσο COVID-19 στην Ευρώπη. Η κατάσταση μπορεί να σταθεροποιείται, αλλά παραμένει εύθραυστη. Όπως όλα τα άλλα φέτος, οι εορταστικές εκδηλώσεις του τέλους του έτους θα είναι διαφορετικές. Δεν μπορούμε να διακυβεύσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε όλοι μας τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Φέτος, πρέπει να προτάξουμε τη διάσωση ανθρώπινων ζωών από τους εορτασμούς. Ωστόσο, με τα εμβόλια στον ορίζοντα, υπάρχει επίσης ελπίδα. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν εκστρατείες εμβολιασμού και, μόλις καταστεί διαθέσιμο ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, να αρχίσουν τους εμβολιασμούς το ταχύτερο δυνατόν».

Η προτεραιότητα της ΕΕ είναι «η ασφάλεια των εμβολίων» τόνισε η Στέλλα Κυριακίδου κατά την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Υγείας.

«Πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι όλα τα εμβόλια θα αξιολογηθούν για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες να προχωρήσουν με εμβολιασμούς. Είναι οι εμβολιασμοί που θα σώσουν ζωές και όχι τα εμβόλια» υπογράμμισε η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας.

Vaccination offers us the best way out of the #coronavirus pandemic

Preparations are underway including on:

👩‍⚕️Logistics

✅Scientic evaluations

🩹Deployment

📋Post-authorisation monitoring

Download the factsheet to find out more here: https://t.co/1DHnAsT2j2#HealhUnion pic.twitter.com/uqIfEfUjSX

— EU_HEALTH (@EU_Health) December 1, 2020