Η αξία των προσωπικών βιωμάτων και του χρώματος

Κωνσταντίνος Καψιμάλλης, διακοσμητής, designer, graphic designer

Η τάση και η μόδα στη διακόσμηση κάθε εποχής υπάρχει πάντα ως βοηθητικό εργαλείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι , αν την ακολουθήσουμε κατά γράμμα, θα έχουμε και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τα βιώματα και οι εμπειρίες μας είναι τόσο μοναδικά που αυτόματα προκύπτει η ανάγκη να αντανακλούν και στον χώρο που ζούμε, έτσι ώστε να προσφέρουν μέσω της διακόσμησης, την οικειότητα που αναζητούμε ζώντας σε αυτόν. Προσωπικά, θεωρώ οτι η πιο ωραία και πετυχημένη «μόδα» είναι η εξισορρόπηση και η εναρμόνιση του προσωπικού γούστου του καθενός, ως βιωματικό επακόλουθο. Πιστεύω πως αυτό περιγράφει σε μια φράση και το επάγγελμα του διακοσμητή.

Ένας από τους χώρους του σπιτιού που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε με σχετική ευκολία, είναι ο χώρος του καθιστικού. Εκεί εξάλλου περνάμε τις πιο πολλές ώρες της ημέρας. Μία μικρή αλλαγή στη διάταξη της υπάρχουσας επίπλωσης, μία αλλαγή χρωμάτων ή η εφαρμογή μίας μοναδικής ταπετσαρίας, μπορεί να κάνει το καθιστικό μας γρήγορα και εύκολα αγνώριστο.

Είναι ένας χώρος που μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα και αναίμακτα, εφόσον δεν απαιτεί κατά κανόνα αλλαγές στις εγκαταστάσεις του, όπως το μπάνιο ή η κουζίνα, αν και προσωπικά θεωρώ εξίσου σημαντικό και τον χώρο του μπάνιου: Είναι ένας χώρος ο οποίος μας προσφέρει καθαριότητα, υγιεινή και μας φέρνει καθημερινά σε επαφή με το αρχέγονο και ζωτικό για εμάς, στοιχείο του νερού. Παρ’ όλο που μια ανακαίνιση στο μπάνιο είναι σίγουρα πιο απαιτητική, η ποιότητα ζωής που προσφέρει στην καθημερινότητά μας είναι εντυπωσιακή.

Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται φυσικά από την διάθεση που έχουμε για να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία ή και το χρηματικό ποσό που θέλουμε να διαθέσουμε, χωρίς αυτό το τελευταίο να είναι απόλυτα κανόνας. Από μία τεράστια γκάμα υλικών δεν θα μπορούσα να παραβλέψω την τεράστια σημασία του χρώματος. Μία απλή χρωματική αλλαγή, ακόμη και σε ένα μεμονωμένο τοίχο, μπορεί να έχει φανταστικά αποτελέσματα στην καθημερινή μας διάθεση και γενικά στην ψυχολογία μας. Το χρώμα είναι ένα από τα πιο οικονομικά υλικά σε σχέση με το μέγεθος της αλλαγής που προσφέρει με την εφαρμογή του.

kapsimallis.com

design36.com

Σπίτι των ονείρων μας είναι εκεί όπου ζούμε περισσότερο

Ιόλη Χιωτίνη, Ψυχολογία του Χώρου, Art Therapy, Εφήμερη Αρχιτεκτονική, Εσωτερική Αρχιτεκτονική

Ως επαγγελματίας interior designer, θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού είναι το σημείο που περνάει καθένας περισσότερο χρόνο – μια κουζίνα που σε εμπνέει να δημιουργήσεις, ένα άνετο υπνοδωμάτιο, ένα στυλάτο καθιστικό. Για μένα, ο χώρος αυτός είναι το living room. Μέσα εκεί, μια αγαπημένη γωνιά δημιουργείται με φόντο μια custom ταπετσαρία η οποία σχεδιάστηκε για τον χώρο μου με ένα γραφιστικό που με ταξιδεύει. Στη συνέχεια, ένας πίνακας του Μόραλη, έχει τόσο αισθητική όσο και συναισθηματική αξία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη όταν σχεδιάζουμε ένα χώρο. Τέλος, ένα συλλεκτικό φωτιστικό από την Memphis Group (γνωστή και ως Memphis Milano) είναι ένα statement κομμάτι που με εμπνέει και δίνει ένταση στην χρωματική παλέτα που έχω επιλέξει. Ο έντονος χαρακτήρας μαζί με μια αίσθηση οικειότητας, η ενσωμάτωση έργων τέχνης και κάποιων iconic αντικειμένων από διάφορες δεκαετίες του design, είναι διακριτά στοιχεία των χώρων που σχεδιάζω. Μια τέτοια eclectic διάθεση θα έλεγα πως αποπνέει το σπίτι των ονείρων μου, στο οποίο και ζω!

Insta: Ιoli Chiotini

Για να λάμψει το φως, χρειάζεται το σκοτάδι

Νικόλας Bon, lighting designer

Φωτίζω πάντα άνθρωποκεντρικά, κοιτάζοντας να αναδείξω και να καλύψω τις ανθρώπινες ανάγκες και αισθήσεις: ασφάλεια, δημιουργία, ηρεμία, χαλάρωση. Δεν αφήνω, φυσικά, απ’ έξω τις απολαύσεις: διασκέδαση, γαστρονομία, έρωτας. Με αφορά η δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας και η ανάδειξη, ακολούθως, αντικειμένων και κτηρίων με απόλυτο σεβασμό στον δημιουργό, είτε αυτός είναι αρχιτέκτονας, είτε διακοσμητής. Βάζω πολύ συναίσθημα στον φωτισμό. Νομίζω ότι στον φωτισμό χωράνε πολλά – το μόνο που περισσεύει είναι ο εγωισμός. Ένας lighting designer πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες όλων εκείνων που ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται τον εκάστοτε χώρο. Αν επιλέξεις να πρωταγωνιστήσεις μέσω του φωτισμού στον χώρο, τότε έχασες το νόημα… Καις και τον χώρο, αλλα και τους ανθρώπους μέσα σε αυτόν.

Γι’ αυτό και συνειδητά επελεξα να είμαι από τους πλέον «σκοτεινούς φωτιστές» , γιατί σέβομαι και εκτιμώ πολύ την αξία και σημασία όχι μόνο του φωτισμού, αλλά και του σκοταδιού και των σκιών, με την όποια σημασία έχουν για την ανθρώπινη φύση μας. Το φως και το σκοτάδι είναι ένα: θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι έραστες σε ένα κβαντικό σύμπαν και οι σκιές να είναι τα παιδιά τους. Ο φωτισμός που προτιμώ και προτείνω έχει χαρακτήρα ερωτικό και αισθησιακό, καθώς στοχεύει με σκιές, αλλά και εντάσεις με σημειακό φωτισμό να συνυπάρχει αρμονικά στον σκηνογραφικά επιμελημένο σκηνικό μας. Αγαπώ πολύ τις γωνιές που δημιουργούνται ενός του χώρου, εκεί όπου η όραση θα έχει την επιλογή να ξεκουραστεί και η φαντασία μπορεί να πάρει τον κυρίαρχο ρόλο. Έχω φωτίσει χώρους στο Costa Navarino, την Μύκονο, γνωστά αθηναϊκά ξενοδοχεία, αλλά και smart line ξενοδοχεία σε περισσότερες από είκοσι χώρες. Έχω βάλει φώτα ακόμα και μες στον ναό της Παναγίας της Τήνου, αλλά και σε σπίτια και εστιατόρια πελατών και φίλων. Όλοι αυτοί οι χώροι είναι φυσικά διαφορετικοί μεταξύ τους και οι φωτιστικές ανάγκες ενός ξενοδοχείου ή χώρου εστίασης, ας πούμε, δεν μπορεί να κινείται στα ίδια επίπεδα με αυτά ενός σπιτιού. Από την άλλη, δεν υπάρχουν κανόνες. Πιστεύω, ας πούμε, πολύ στην σημασία της ανωκύκλωσης (upcycling) και αναδημιουργίας στα παλιά φωτιστικά δίνοντάς τους δεύτερη ευκαιρία να λάμψουν ξανά. Μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα από τα σκουπίδια να λάμψουν ξανά και να δώσουν την ξεχωριστή τους ενεργειακή αύρα μες στον προσωπικό μας χώρο. Το φως, άλλωστε, είναι ενέργεια και ομορφιά, μεταξύ άλλων…

Το design ορίζεται πρωτίστως από τις αισθήσεις

Μάρκος Μαραμπώτος, interior designer

Αν κάτι έμαθα μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης με αυτό το αντικείμενο, είναι ότι για να είσαι καλός, πρέπει να μπορείς να αντιληφθείς πως θα «βοηθήσεις» να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο κάποιου. Ένα όνειρο, που εκφράζεται πρωτίστως στο σπίτι του και εσύ καλείσαι να το διαχειριστείς και να το αναδείξεις.

Θεωρώ αγαπημένα μέρη σε μία κατοικία την τραπεζαρία και το καθιστικό. Χώροι έκφρασης και ανταλλαγής συναισθημάτων (εξωστρέφειας, ελευθερίας, σχέσεων), καθημερινών στιγμών. Αξίζει λοιπόν να ασχοληθεί κανείς με την διαμόρφωσή τους μιας και για μένα από εκεί αρχίζει ένα τέτοιο όνειρο.

Μέλημα πια, είναι με τα κατάλληλα υλικά να το υλοποιήσεις. Αλλά το design δεν ορίζεται μόνο από τα υλικά. Είναι και αισθήσεις. Και αντικείμενα. Ως λάτρης της ατμόσφαιρας λοιπόν (πραγματικής και τεχνητής), επιλέγω το ξύλο και το φως.

Το ξύλο (είτε στη φυσική είτε στην τεχνητή του μορφή) και το φως (είτε ως ήλιος είτε ως αντικείμενο φωτισμού), αμφότερα προσδίδουν στους χώρους του σπιτιού, αυτό που θα συνδέσει τη φύση, το περιβάλλον, τις μνήμες, με το τελικό αποτέλεσμα. Η «ατμόσφαιρα» θα προσαρμοστεί ανάλογα με την επιλογή των αντικειμένων αυτών. Προσθέστε στο μίγμα λίγο βιοφιλικό σχεδιασμό (λ.χ. ένα πέτρινο ή μαρμάρινο βάζο με κλαδιά εποχής) και φτάσαμε πιο κοντά στην εκπλήρωση του ονείρου.

Κάτι λείπει σε όλη αυτή την ανάλυση; Η τάση θα σκεφτεί κανείς. Η γνώση του αντικειμένου (που ορίζεται εν προκειμένω από τις γήινες αποχρώσεις, το φως, τα αντικείμενα από φυσικά υλικά) σε συνδυασμό με το προσωπικό γούστο και την ανάγκη έκφρασης του ανθρώπου που σε εμπιστεύεται, εξασφαλίζει το ζητούμενο που είναι η διαχρονικότητα στην τάση, ανεξαρτήτως ύφους ή κατηγορίας.

Επιτρέποντας στον χώρο να μας εκφράσει τις ανάγκες του

Μαντώ Βλάχου, decorator & visual merchandiser

Θα τολμούσα να πω ότι το σπίτι ζει την καλύτερή του εποχή αν σκεφτεί κανείς ότι δεδομένων των τωρινών συνθηκών ο προσωπικός μας χώρος έχει έρθει να αντικαταστήσει κυριολεκτικά όλες μας τις ανάγκες. Ξεπερνώντας το ρόλο της στέγασης, έχει γίνει για τους περισσότερους από εμάς, γραφείο, γυμναστήριο και τόσα άλλα… Όσο όμως το σπίτι αποκτά πολλαπλούς ρόλους, τόσο προκύπτει και η ανάγκη να επενδύσουμε σε κάποιους χώρους ίσως περισσότερο από πριν. Προσωπικά, πάντα θεωρούσα ότι ένας χώρος που αξίζει την προσοχή μας είναι αυτός του καθιστικού. Πλέον, μιλάμε για ένα χώρο στον οποίο θα κάνουμε το μέγιστο των δραστηριοτήτων μας είτε μόνοι μας είτε με φίλους.

Επίσης, ειδικότερα τα αστικά σπίτια λόγω περιορισμένων τετραγωνικών, σπάνια διαθέτουν αρκετούς κοινόχρηστους χώρους εκτός του καθιστικού, με αποτέλεσμα να μιλάμε για καθιστικό με χρήση σινεμά, γραφείου, γυμναστικής, φαγητού, απλής χαλάρωσης. So, this place needs to be the perfect one. Ο σωστός τρόπος να γίνει αυτό είναι αφήνοντας τον ίδιο το χώρο να σου ζητήσει τι θέλει. Κινούμενοι μέσα σε αυτόν βλέπουμε τι μας λείπει και τι μας ενοχλεί. Μπορούμε να δούμε τα σωστά υλικά που είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια για τη σωστή αίσθηση και αύρα του χώρου. Ζώντας στο κέντρο της πόλης, όπου είναι έντονη η αίγλη της παλιάς Αθήνας, έχω λατρέψει το ξύλο και το μάρμαρο, δύο υλικά με αμέτρητες υφές και patterns, που δείχνουν σχεδόν σαν ζωντανοί οργανισμοί στο χώρο. Την ίδια στιγμή έχω συνειδητοποιήσει και τη μεγάλη μου ανάγκη για πράσινο στον προσωπικό μου χώρο. Μία ανάγκη που σίγουρα έχει ήδη γίνει το next big decoration trend. Υπάρχει μία τεράστια στροφή και ενδιαφέρον για φυτά εσωτερικού χώρου τα οποία έρχονται να δώσουν εκείνο το μικρό ή μεγάλο touch στη διακόσμηση του σπιτιού. Αν λοιπόν σκεφτώ ό, τι έχω αναφέρει παραπάνω, αλλά και τις υπόλοιπες ανάγκες μου, για μένα το ιδανικό σπίτι είναι ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης, όσο πιο φωτεινό και ψηλά γίνεται, με χώρους άνετους, αλλά όχι υπερβολικά μεγάλους και με αρκετά αντικείμενα τέχνης και φυτά, κάτι μεταξύ μικρής παριζιάνικης γκαλερί και μιλανέζικου flower shop.