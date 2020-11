Πάνω από 90% αποτελεσματικότητα έχει το εμβόλιο έναντι του κοροναϊού που αναπτύσσουν από κοινού Pfizer και BioNTech, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβολο της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας, Δρ Αλμπερτ Μπουρλά.

Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής της Pfizer χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών «μια μεγάλη ημέρα ημέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα».

Η Pfizer και η BioNTech αναφέρουν ότι η κλινική δοκιμή που είχε δύο ομάδες εθελοντών (εμβολιασμένων ατόμων και εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο) έδειξε ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου άνω του 90% σε επτά ημέρες μετά τη δεύτερη δόση.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η προστασία από τη λοίμωξη επιτυγχάνεται 28 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό, που περιλαμβάνει δύο δόσεις.

Ποιος είναι ο Αλμπερτ Μπουρλά

O διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ο Θεσσαλονικιός Αλβέρτος Μπουρλά, έχει καταφέρει «θαύματα» στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών στους τομείς της ογκολογίας, ανοσολογίας, σπανίων νοσημάτων, εμβολίων και γενικής ιατρικής.

Γεννήθηκε πριν 60 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε κτηνιατρική στο ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε το 1986.

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το 1991 στην ίδια Σχολή, στο αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής, υπό την καθοδήγηση του αείμνηστου καθηγητού Παύλου Τσακάλωφ και στη συνέχεια, το 1993 άρχισε να εργάζεται στην Pfizer Hellas, στην Αθήνα, η οποία μόλις είχε ανοίξει γραφεία στην πρωτεύουσα.

Κατείχε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης σε όλη την Ευρώπη, προτού μετακομίσει στο Κεντρικό Γραφείο της Pfizer της Νέας Υόρκης το 2001. Από εκεί, ο Άλμπερτ ανέλαβε τη διαδοχή ηγετικών ρόλων στο τμήμα Υγείας Ζώων, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή Μάρκετινγκ των ΗΠΑ 2004), Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων (2004-2006), και Πρόεδρος της Ζωικής Υγείας Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή (2006-2009). Το 2009, ανέλαβε επιπλέον ευθύνες για τις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού.

Αναλυτικά, μετά τη θέση του στην Ελλάδα, το 1996 μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες κάνοντας τα πρώτα του βήματα στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή. Το 2001 μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ, ενώ το 2006 επέστρεψε στην Ευρώπη για να αναλάβει τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Τμήματος της εταιρείας με έδρα το Παρίσι, ενώ αργότερα (2009) πέρασαν υπό την επίβλεψή του και οι αγορές της Ασίας, της Αφρικής και των χωρών του Ειρηνικού ωκεανού.

Το 2010 ξαναγύρισε στη Νέα Υόρκη ως επικεφαλής του Τμήματος «καθιερωμένων προϊόντων», το 2014 ανέλαβε πρόεδρος του τμήματος ογκολογικών προϊόντων και εμβολίων και δύο χρόνια αργότερα ορίστηκε υπεύθυνος των καινοτόμων προϊόντων της Pfizer στους τομείς της ογκολογίας, ανοσολογίας, σπανίων νοσημάτων, εμβολίων και γενικής ιατρικής.

Το 2018 ορίστηκε Chief Operating Officer και εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Προτεραιότητας Χαρτοφυλακίου Έρευνας, της αρχαιότερης εκτελεστικής επιτροπής, η οποία κατανέμει κονδύλια σε διάφορα ερευνητικά εγχειρήματα της Pfizer. Μάλιστα, την ίδια χρονιά, η εταιρεία παρείχε βοήθεια σε 800 εκατομμύρια ασθενείς χάρη στα φάρμακά της, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2019 βρίσκεται στο τιμόνι του φαρμακευτικού κολοσσού από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Το 2020, κατατάχθηκε ως κορυφαίος διευθύνων σύμβουλος της Αμερικής στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων από το περιοδικό Institutional Investor. Είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του The Partnership for New York City, διευθυντής σε πολλά διοικητικά συμβούλια – Pfizer, Inc., The Pfizer Foundation, PhRMA και Catalyst – και διαχειριστής του Συμβουλίου Διεθνών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, ο κ. Μπούρλας είναι μέλος του Business Roundtable και του Business Council.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer ο Άλμπερτ Μπουρλάς, ηγείται της Pfizer με σκοπό «τις καινοτομίες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών, με έμφαση στην προώθηση της επιστημονικής και εμπορικής καινοτομίας που απαιτείται για τον μετασχηματισμό στην ανθρώπινη υγεία».

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, ενώ στον τόπο καταγωγής του επέλεξε η φαρμακοβιομηχανία να δημιουργήσει κέντρο ψηφιακής καινοτομίας

Η συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer. «Ένας Έλληνας που βρίσκεται στη διεθνή πρωτοπορία της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας», σημείωνε στην ανάρτηση.

Φιλική συνάντηση και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Άλμπερτ Μπουρλά, διευθύνοντα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού… Δημοσιεύτηκε από Kyriakos Mitsotakis στις Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020