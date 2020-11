Με ανάρτηση στο Τwitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν, νέο εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Κάμαλα Χάρις πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο.

Παράλληλα, επισημαίνει: «Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας» και προσθέτει: «Η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο βήμα!».

Congratulations to @JoeBiden, new President-Elect of the USA and @KamalaHarris, first female Vice-President. Looking forward to extending our cooperation and friendship under your presidency. Welcoming the US again to the #ParisAgreement on climate change is the first step!

— President GR (@PresidencyGR) November 7, 2020