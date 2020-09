Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται ο μαγικός κόσμος του NBA.

Μετά τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει η νέα σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, όπως μετέδωσε ο έγκυρος δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια. Επιπλέον, άλλαξε και η ημερομηνία διεξαγωγής του Draft το οποίο θα γίνει τελικά στις 18 Νοεμβρίου.

Μετά από συνεχόμενες συνεδριάσεις μεταξύ των αρμόδιων μελών για το μέλλον του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποφασίστηκε να μην ξεκινήσει η σεζόν 2020/21 πριν τα τέλη Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί βέβαια, ότι ακόμη δεν έχει βγει κάτι επίσημο για την ακριβή ημέρα διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

NBA’s league office informed Board of Governors today that the 2020-21 season won’t begin earlier than Christmas Day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Nov. 18 Draft date, 20-21 start date remain fluid.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 10, 2020