Τον Νοέμβριο του 2013 ένα πλοίο με διαρροή κατέφθασε στο λιμάνι της Βηρυτού και έκτοτε δεν έφυγε ποτέ.

Το εύφλεκτο φορτίο του θα οδηγήσει την πόλη, εφτά χρόνια μετά, στην απόλυτη καταστροφή.

Το Rhosus μετέφερε 2.700 τόνους νιτρικό αμμώνιο, προκαλώντας τη φονική έκρηξη στις 4 Αυγούστου οδηγώντας στον θάνατο 157 ανθρώπους.

Οι New York Times δημοσίευσαν δορυφορικές φωτογραφίες βυθισμένης γάστρας του πλοίου, MV Rhosus, στη βόρεια άκρη του λιμανιού.

Το πλοίο ξεκίνησε το τελευταίο του ταξίδι από τη Γεωργία στη Μοζαμβίκη, το φθινόπωρο του 2013.

Το φορτίο του προοριζόταν για τη Μοζαμβίκη, αλλά ο καπετάνιος διέταξε να κάνει μια μη προγραμματισμένη στάση στη Βηρυτό για να αναλάβει επιπλέον φορτία.

Οι New York Times αναφέρουν, επικαλούμενοι τον τότε καπετάνιο Μπόρις Προκόσεφ, ότι το πλοίο στην πραγματικότητα ελλιμενίστηκε προκειμένου να παραλάβει επιπλέον φορτίο για να το μεταφέρει στην Ιορδανία, έναντι εξτρά αμοιβής.

Στη Βηρυτό, οι λιμενικές αρχές κατάσχεσαν το πλοίο αφού διαπίστωσαν πολλά ελαττώματα.

Ο καπετάνιος και μέρος του πληρώματος του διατάχθηκαν να παραμείνουν στο πλοίο.

Το Rhosus εγκαταλείφθηκε και οι αρχές του Λιβάνου μετέφεραν το φορτίο του σε μια αποθήκη στο λιμάνι.

Το 2015, το πλοίο μετακινήθηκε 1.000 πόδια πάνω από την προβλήτα όπου παρέμεινε για περίπου τρία χρόνια.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ένα πλοίο που ταιριάζει με τις διαστάσεις του Rhosus ενώ φαίνεται να είναι άδειο.

Το Rhosus είχε μια μεγάλη διαρροή και άρχισε να βυθίζεται τον Φεβρουάριο του 2018. Μέσα σε λίγες μέρες, το πλοίο βυθίστηκε πλήρως. Ο Stephen Wood, ειδικός δορυφορικών εικόνων στην εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Maxar, ανέλυσε μια εικόνα από τις 18 Φεβρουαρίου 2018, για τους The Times.

Χρησιμοποίησε πολύ-φασματικές εικόνες που μπορούν να διεισδύσουν στο νερό και να αποκαλύψουν καλύτερα βυθισμένα αντικείμενα και χαρακτηριστικά. Η προκύπτουσα εικόνα δείχνει το πλοίο με μεγάλη λεπτομέρεια, παρά το γεγονός ότι είναι βυθισμένο.

The cargo ship #Rhosus brought 2,750 bags of ammonium nitrate to the port of #Beirut in 2013. I tracked what happened next. The story ends with a massive explosion — and a hidden ship. 🛰️📷 @maxarhttps://t.co/4mzLiQZDXo pic.twitter.com/2mjPDA9z48

— Christoph Koettl (@ckoettl) August 7, 2020