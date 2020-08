«Συγκλονισμένη» από τις ειδήσεις και τις εικόνες που μεταδίδονται από τον Λίβανο δήλωσε η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση θα προσφέρει τη στήριξή της στη χώρα.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι συγκλονισμένη από τις ειδήσεις και τις εικόνες. Η σκέψη μας βρίσκεται σε εκείνους οι οποίοι έχασαν τους δικούς τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Θα προσφέρουμε τη στήριξή μας στον Λίβανο», έγραψε για λογαριασμό της καγκελαρίου η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Ουλρίκε Ντέμερ στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Είμαστε σοκαρισμένοι με τις εικόνες από τη Βηρυτό (…) Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων. Η Γερμανία συμπαραστέκεται στον Λίβανο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εργαζόμαστε προκειμένου να προσφέρουμε άμεση στήριξη», αναφέρει η ανάρτηση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ανάρτηση επισημαίνεται επίσης ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και μέλη του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας.

We are shocked by the images from #Beirut. Members of our Embassy‘s staff are among the injured. Our thoughts are with the families of the victims. Germany stands by #Lebanon in these difficult moments. We are working to offer immediate support.

